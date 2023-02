Desmantelan auto que tenía Pico y placa, en estacionamiento de borde en Quito

Imagen referencial. En unos de los estacionamientos de borde de Quito, que funcionan por el Pico y placa, ocurrió el desmantelamiento de un auto. Foto: Freepik

En medio de la oscuridad de la noche, el afectado registró cómo se llevaron hasta el volante del vehículo. Un hombre grabó un video donde se observa que desmantelaron su auto el día en el que tenía Pico y placa y lo dejó en un estacionamiento de borde en Quito.

Este hecho se registró el pasado 16 de febrero de 2023 en el parqueadero de Zámbiza, nororiente de Quito. En una grabación de 45 segundos muestra cómo quedó el carro desvalijado. El auto no tenía el tablero o cuadro de mando ni tampoco la guantera, que se ubica en el puesto del copiloto.

Además, el conductor molesto lamentó que las autoridades desconozcan de su caso y que se haya vulnerado la seguridad del lugar, debido a que no es el único que usa, sino cientos de personas a diario.

"Llegué y mi auto desvalijado. Me comuniqué con la Empresa Pública Metropolitana y me dijeron que ellos no saben nada", dijo el afectado en el video. La víctima cuestionó el funcionamiento de la medida Pico y placa.

"Si no te roban en la calle, te roban en estas instalaciones", manifestó.

Empresa de Movilidad se pronuncia

Este miércoles 22 de febrero de 2023, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) se pronunció sobre este caso. La entidad municipal dijo a EL COMERCIO que "respecto al incidente registrado en el estacionamiento de Zámbiza el pasado 16 de febrero, (la empresa) activó su protocolo administrativo para establecer obligaciones y responsabilidades".

La Epmmop aseguró que "como parte de estas acciones se procedió a tomar contacto con el afectado, quien debe presentar la denuncia formal para llevar a cabo la investigación interna con los trámites administrativos pertinentes".

De esta forma, la Empresa resalta que el propietario deberá presentar la denuncia, que dará inicio al trámite correspondiente.

Luego del video que registró al queja en redes sociales, diferentes usuarios de esa plataforma publicaron mensajes en donde señalaban que habían sufrido daños similares y reclamaron por la seguridad de esos estacionamientos habilitados por el Municipio.

¿Qué son los patios de borde?

La medida Pico y placa es una restricción vehicular que es utilizada en las grandes ciudades de Latinoamérica para reducir los problemas de tráfico durante las mañanas y tardes. Esto significa que durante ciertos días y horas los automotores no pueden circular en la ciudad.

En Quito se aplica esta medida y para facilitar a las personas su desplazamiento. Sin embargo, existen estacionamientos de borde donde los conductores pueden dejar sus autos antes de ingresar al área urbana donde rige el Pico y placa. En la capital están habilitados tres parqueaderos: Cuscungo, El Condado y Zámbiza. Esos espacios tienen la capacidad total por día de 460 plazas.

Los estacionamientos son espacios gratuitos de parqueo. Las personas con sus autos con Pico y placa pueden dejarlos allí hasta cuando pasen los horarios de restricción de circulación vehicular.

La medida del Pico y placa está vigente en Quito desde inicios de noviembre del 2021.

