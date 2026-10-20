Deslizamiento de tierra en Santa Ana, vía a Nayón

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un deslizamiento de tierra movilizó a equipos de emergencia del Municipio de Quito en el sector Nuestra Señora de Santa Ana, dentro de la jurisdicción de la Administración Zonal Eugenio Espejo. La emergencia también complicó la circulación por la vía a Nayón, donde las autoridades dispusieron un cierre parcial.

El Comité de Operaciones de Emergencia de Quito informó sobre la intervención de varias entidades municipales para atender el incidente. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) gestiona la movilidad en el tramo afectado, mientras los equipos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) ejecutan labores de limpieza.

AMT gestiona el tránsito por el cierre parcial

La Agencia Metropolitana de Tránsito coordina la circulación vehicular en la vía a Nayón ante el cierre parcial que provocó el deslizamiento.

Esta restricción puede generar demoras para quienes se desplazan entre Nayón y Quito, por lo que conviene reducir la velocidad al aproximarse al sector y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito.

Obras Públicas retira el material del deslizamiento

Los equipos de Obras Públicas desplegaron maquinaria para retirar tierra y otros materiales que afectan la circulación. Estas labores buscan despejar la calzada y facilitar la recuperación de la movilidad.

La limpieza constituye una parte clave de la respuesta municipal, aunque la reapertura dependerá de las condiciones que encuentren los técnicos durante la intervención y de la seguridad del tramo.

Hasta el momento, el reporte disponible no precisa el volumen de tierra que cayó sobre la vía ni informa sobre daños en viviendas o personas afectadas.

Bomberos Quito interviene en la emergencia

El Cuerpo de Bomberos de Quito también participa en la atención del incidente, según el reporte del Comité de Operaciones de Emergencia.

La ciudadanía puede consultar las actualizaciones de los canales oficiales del Municipio de Quito y de la Agencia Metropolitana de Tránsito para conocer cambios en la movilidad y las condiciones de la vía.

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