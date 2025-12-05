¿De qué se ríen los quiteños? Humor, salud mental y fiesta en tiempos difíciles

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Mientras Quito se llena de música y chivas por sus fiestas, una pregunta queda en el aire: ¿Los quiteños están riendo más… o es solo una pausa en medio del estrés diario? El humor se vuelve espejo del ánimo colectivo, y este reportaje explora su impacto en el bienestar emocional de una ciudad en tensión.
Porque en Quito reír se volvió un acto de supervivencia emocional. Los datos lo confirman:
En un contexto así, la risa no es superficial: es un regulador emocional colectivo. Hablar del humor en Quito es hablar de cómo la ciudad gestiona el miedo, el cansancio y la incertidumbre.
Brazos cruzados. Sonrisas tímidas que dejan ver curiosidad mezclada con escepticismo. Posturas encorvadas, rostros con tensión en frente y mandíbula, mirada cansada o vidriosa. La persona llega cargada del tráfico, las demandas laborales, las preocupaciones familiares. Aunque estén físicamente en grupo, su atención está en sus problemas. Hay poca conexión visual con los demás. Estas son algunas de características que muestran la gente al llegar a una sesión con Mauricio Rodríguez, terapeuta de la risa.
Lo que comienza como un ejercicio grupal termina en una transformación integral:
La risa funciona como válvula emocional real en entornos cargados de estrés laboral. El burnout es hoy uno de los ejes del malestar mental en Quito.
Quito vive una acumulación de tensiones que se filtran en el ánimo colectivo:
El psicólogo clínico y profesor de la USFQ, Carlos Hermosa explica que la risa tiene un efecto amortiguador en el impacto que tienen los eventos estresantes de la vida en nuestra salud”.
Jorge Palacios es un sismógrafo del ánimo capitalino. En cada show mide la tensión de la ciudad, lo que funciona, lo que ya no da risa y lo que remueve nervios. “Hay una necesidad fuerte de reír”, dice. Y, con tanta mala noticia todos los días, “reír es casi un acto de supervivencia”.
Luis Tapia es una voz ciudadana. Tiene 39 años y resume así desde su experiencia: “A veces es reír para no llorar. Pero funciona. “Entendí que el simple gesto de sonreír frente al espejo hace que el cerebro busque motivos por cual estoy riendo y hace el día más llevadero. Es entender la película Intensamente”.
Disfruta de ver stand up, memes, videos. Chimbacalle es el barrio en donde más ha sentido el humor quiteño. “Literalmente es la casa del jabonero, en donde el que no cae resbala, pero con respeto”.
Palacios también admite algo clave: La comedia no es terapia. “Es esa cosa linda donde todos nos reímos juntos de lo que nos está rompiendo por dentro”. Su observación coincide con Carlos Hermosa y Mauricio Rodríguez: la risa no cura, pero acompaña, descomprime, afloja. Rodríguez también aporta un dato vital: La risa real aparece después del minuto 15. Antes de eso, el cuerpo está defendido. Esto explica mucho del humor quiteño: se demora en aflojar, pero cuando aparece, alivia de verdad.
La risa tiene fundamentos biológicos. La neurociencia confirma que activa circuitos cerebrales que funcionan como freno de emergencia emocional. El psicólogo Carlos Hermosa explica que al reír se activan corteza prefrontal, en la cual se procesa el chiste; el sistema límbico que incluye la amígdala y el hipotálamo, en los que se codifica la emoción. También interactúa el circuito de recompensa que incluye el núcleo accumbens que está asociado a la liberación de dopamina, que genera placer. A nivel hormonal, suele aumentar dopamina, endorfinas y en ciertos casos oxitocina, especialmente en risa compartida. Se reducen marcadores como el cortisol que es una hormona asociada al estrés.
Según el estudio: El poder curativo de la risa, de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU., a diario adultos y niños ríen, en promedio:
Esto significa:
Quito celebra sus fiestas, sí. Pero también exhala. Y en esa exhalación, la risa -esa que baja el cortisol- se vuelve un recurso emocional urgente. No porque se olvide lo que pasa, sino porque se requiere fuerza para seguir caminando. Aunque Hermosa también advierte que hay una delgada línea entre el humor saludable y uso asociado a la evitación emocional o negación de la realidad.
Luis Tapia lo dice así: “El día que no sonrías considéralo un día perdido”.