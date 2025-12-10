La Contraloría General del Estado presentó el informe DNA6-EP-0003-2025 este 10 de diciembre de 2025 y estableció que el proceso para adquirir 60 troles eléctricos nació con el Memorando de Entendimiento que el Alcalde Metropolitano firmó con la Unops.

Ese documento permitió que el Gerente General de la Epmtpq iniciara la contratación sin respetar los procedimientos previstos en la normativa de compras públicas ni las condiciones del proyecto de inversión.

Contraloría detalla cómo se originó la contratación de los troles con la Unops y nombra al alcalde de Quito

El informe describe que el memorando firmado por el Alcalde habilitó la participación de la Unops y abrió la puerta a un esquema distinto al que exige la inversión pública para la compra de bienes normalizados, como los troles.

Contraloría señala que el proceso avanzó sin subasta inversa, sin la coordinación previa requerida y sin la aplicación del proyecto de inversión aprobado.

El informe vincula al alcalde únicamente en el origen del proceso debido a la firma del memorando, pero no identifica responsabilidades administrativas, civiles ni penales en su contra sobre los trolebuses eléctricos para Quito.

Contraloría encuentra responsabilidades civiles, administrativas e indicios penales

El organismo de control encontró responsabilidades civiles por 2,5 millones de dólares, correspondientes a los pagos que la Epmtpq efectuó a la Unops por costos de implementación e indirectos, sin aplicar los procedimientos de contratación pública.

Contraloría también identificó responsabilidades administrativas por 79 970 dólares. Además, detectó indicios de responsabilidad penal y dispuso su traslado inmediato a la Fiscalía.

Contraloría advierte incumplimientos técnicos en los trolebuses adquiridos

El examen determinó que los 60 trolebuses eléctricos incumplieron 15 de las 80 especificaciones técnicas del contrato.

La aprobación del prototipo y la recepción de las unidades avanzaron sin un análisis técnico que justificara los cambios ni un control adecuado del equipo directivo y operativo de la Epmtpq.

La Empresa de Pasajeros de Quito detalló que prepara un comunicado para responder al informe de Contraloría.