Conductores no tendrán dobles cobros en el Peaje Guayasamín de Quito

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Las dudas ciudadanas sobre los valores debitados en los cruces interparroquiales recibieron una respuesta técnica. Ante los reclamos emitidos por conductores sobre presuntas duplicaciones en sus cuentas, las autoridades municipales aclararon que no existen débitos repetidos en el Peaje Guayasamín, precisando que los saldos finales se mantienen correctos y que las alertas visuales corresponden a etapas internas de revisión del sistema.

Funcionamiento del sistema de cobro en el Peaje Guayasamín

El gerente de Terminales y Estacionamientos de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), Daniel Báez, explicó que la plataforma digital expone inicialmente capturas preliminares de cada paso vehicular.

Sin embargo, el funcionario puntualizó que la tarifa final aplicada es exclusivamente la que resulta de una unificación técnica posterior, descartando cobros dobles en los registros definitivos de los usuarios.

Filtros automáticos bajo el sistema Free Flow

El corredor funciona bajo la modalidad de flujo libre o Free Flow, un esquema tecnológico dotado de parámetros preventivos para evitar distorsiones económicas a los propietarios de los automotores.

La arquitectura técnica incluye una consolidación automática que unifica múltiples lecturas en un solo cruce vehicular. Este mecanismo opera incluso si los automóviles permanecen totalmente detenidos bajo la estructura metálica debido a las filas de congestión.

Reconocimiento de placas con cuatro fotografías y TAG

Para asegurar la identificación vehicular en el Peaje Guayasamín, los pórticos efectúan dos disparos fotográficos que generan cuatro tomas por cada paso: dos frontales y dos posteriores. Estas imágenes se procesan mediante tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR/ANPR), mientras que el dispositivo TAG actúa como validador complementario para contrastar los datos de cada automóvil.

Auditoría mediante teleoperación y aplicación digital

En las situaciones que demandan una comprobación manual, el conductor puede visualizar el tránsito inicial en la aplicación del Peaje Guayasamín o en el portal web institucional.

Si el sistema detecta alguna inconsistencia, procede a conciliar y regularizar el valor de manera automática. Este procedimiento de teleoperación ha permitido al Municipio de Quito recuperar recursos que durante la anterior administración privada eran calificados como evasiones o pérdidas operativas.

Tráfico diario en una arteria de conexión clave

Esta infraestructura vial conecta el hipercentro urbano de la capital con los valles y parroquias orientales. A diario, cerca de 50 000 vehículos circulan por el Peaje Guayasamín, lo que demanda auditorías técnicas permanentes por parte de la empresa de Obras Públicas.

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