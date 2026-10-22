Colapso estructural y limpieza de agua moviliza a equipos de emergencia

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Un colapso estructural en el sector de Pambachupa, en La Gasca, al centro-norte de Quito, movilizó a equipos de emergencia este jueves 22 de octubre de 2026. Las entidades desplegaron personal y maquinaria pesada para atender la emergencia y ejecutar los trabajos correspondientes.

🚨 #Activados24Siete I Atendemos el reporte de un colapso estructural en el sector de Pambachupa, La Gasca.



Realizan los trabajos correspondientes @epemseguridad, @ObrasQuito, @BomberosQuito y un Operativo de la @zonalamariscal. 🦺



➡️ Personal y maquinaria pesada en el sitio. pic.twitter.com/wjNtN3mZF0 — COE Quito (@coequito) October 22, 2026

Equipos municipales acudieron a La Gasca

La Empresa Pública Metropolitana de Seguridad, la Secretaría de Obras Públicas, el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Administración Zonal La Mariscal participan en las labores en el sector de Pambachupa.

El operativo contempla la presencia de personal técnico y maquinaria pesada en el sitio. Las instituciones coordinan las acciones para atender el colapso estructural.

🚨 #Activados24Siete I Trabajamos en la av. América, en el sector Belisario Quevedo. @epemseguridad, un Operativo de la @zonalamariscal y @BomberosQuito

atienden la emergencia por inundación reportada en una vivienda.



✅️ Extracción de agua del domicilio.#PlanLluvias pic.twitter.com/W44llZHJKS — COE Quito (@coequito) October 22, 2026

Mientras tanto en la calle Luis Mosquera, luego de la tormenta de granizo y truenos, los subsuelos de edificios y casas se llenaron de agua, por esto los equipos de Bomberos y de emergencia se movilizaron en la noche del jueves 22 de octubre para drenar el agua y evitar daños estructurales.

Por más de dos horas los equipos realizaron trabajos de apoyo y limpieza de los subsuelos en el sector para precautelar el bienestar de los moradores.

Otras emergencias en Quito

La granizada que cayó en Quito durante la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026 cubrió parte de la avenida Mariscal Sucre, conocida como la Occidental, con una capa de granizo que dio a la calzada una apariencia similar a la nieve.

El fenómeno afectó al sector de La Comuna, donde personal municipal ejecutó tareas de limpieza para retirar el hielo acumulado. Los agentes de tránsito también acudieron al lugar para apoyar las labores y regular la circulación vehicular.

La acumulación de granizo sobre la vía complicó las condiciones para el tránsito en este tramo del occidente de Quito. Los equipos municipales concentraron sus esfuerzos en despejar la calzada y atender las novedades que dejaron las fuertes lluvias.

Afectaciones en la av. Colón

La fuerte tormenta que cayó sobre Quito la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026 provocó inundaciones, acumulación de granizo, afectaciones en viviendas y locales comerciales, además de problemas de movilidad en varios sectores del centro norte de la ciudad. Uno de los puntos más críticos se registró en la intersección de las avenidas Cristóbal Colón y Diego de Almagro, donde el agua cubrió gran parte de la calzada y obligó la intervención del Cuerpo de Bomberos de Quito.



La emergencia ocurrió en medio de una semana marcada por lluvias intensas y tormentas eléctricas en la capital, que ya dejaron inundaciones, afectaciones en la red eléctrica y daños en la infraestructura vial.

Te recomendamos







