Clausuran hostal en Puengasí tras hallazgo de mujer sin vida

Las autoridades clausuraron un hostal en Puengasí, en el suroriente de Quito tras encontrar el cuerpo de una mujer y detectar graves irregularidades sanitarias y de seguridad.

Hallazgo impactante en un hostal en Puengasí

Un operativo interinstitucional se desplegó este lunes 3 de agosto de 2026 en el sector de la Loma de Puengasí, al suroriente de Quito.

La intervención ocurrió luego del hallazgo de una mujer sin vida en el parqueadero interno de un hostal.

Tras el descubrimiento del cuerpo, la Agencia Metropolitana de Control (AMC), en coordinación con la Policía Nacional, realizó una inspección profunda del inmueble.

La Fiscalía General del Estado y la Dinased investigan las circunstancias exactas del deceso, mientras el establecimiento permanece sellado por las autoridades municipales ante los graves incumplimientos detectados.

Irregularidades detectadas en el establecimiento

La inspección realizada por el personal municipal reveló deficiencias alarmantes al interior del hostal. Según el informe oficial, el lugar presentaba condiciones insalubres, destacando baños deteriorados y sábanas con manchas de sangre.

Asimismo, las autoridades localizaron objetos relacionados con prácticas de santería dentro de las habitaciones. Estos elementos se han incorporado a la investigación para determinar si guardan relación con el hallazgo del cuerpo o con el funcionamiento ilegal que se ejecutaba en este hostal.

Detenciones y objetos de dudosa procedencia

Durante el operativo, los agentes policiales inspeccionaron el último piso del edificio, donde descubrieron a un hombre y una mujer de nacionalidad extranjera escondidos.

Estos individuos utilizaban una de las habitaciones como vivienda permanente, sin registrarse como huéspedes ocasionales. En dicho espacio, la Policía Nacional incautó dinero en efectivo, varios teléfonos celulares y otros objetos de procedencia no justificada.

Por este motivo, ambas personas fueron aprehendidas y puestas a disposición de la autoridad competente para profundizar en las diligencias del caso.

Sanciones y bienestar animal en el lugar

La intervención también dejó al descubierto situaciones de maltrato animal. Al encontrar a tres perros dentro del predio en condiciones inadecuadas, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) emitió un informe por tenencia irresponsable, lo que podría acarrear multas superiores a 1 000 dólares.

Por su parte, la AMC inició un proceso administrativo contra el administrador del hostal, basándose en un informe de Quito Turismo que certificó el incumplimiento de normas de higiene, calidad y seguridad.

El administrador enfrenta posibles sanciones económicas de hasta 2 500 dólares, mientras la investigación penal continúa.

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