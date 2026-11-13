Dos carriles cerrados en La Mariscal por trabajos de Empresa Eléctrica Quito

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Un cierre parcial de la circulación vehicular se registra en el sector de La Mariscal, en el norte de Quito, debido a trabajos ejecutados por la Empresa Eléctrica Quito, este viernes 13 de noviembre de 2026.

La medida afecta dos carriles de la avenida 6 de Diciembre, una de las principales vías de la capital.

Tramo afectado por arreglos de empresa eléctrica

Segú información difundida por la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, la restricción se aplica en la avenida 6 de Diciembre, en el tramo comprendido entre la avenida Orellana y la avenida Colón.

En este sector permanecen cerrados dos carriles mientras se desarrollan las labores a cargo de la Empresa Eléctrica Quito. La entidad no precisó las razones de los trabajos. Sin embargo, en las fotografías difundidas se observa un poste de energía eléctrica visiblemente inclinado y con riesgo de caer.

Autoridades recomiendan precaución

Ante la reducción de carriles, las autoridades solicitaron a los conductores disminuir la velocidad y conducir con precaución al transitar por la zona intervenida.

La recomendación busca prevenir incidentes y facilitar la movilidad mientras se ejecutan los trabajos.

Cierres en la avenida 6 de diciembre; preguntas frecuentes

❓¿Qué vías están cerradas en Quito este viernes 13 de noviembre de 2026? Dos carriles de la avenida 6 de Diciembre, en el sector de La Mariscal, en el norte de Quito, permanecen cerrados por trabajos de la Empresa Eléctrica Quito.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la restricción vehicular se aplica en el tramo comprendido entre las avenidas Orellana y Colón. Las autoridades recomiendan circular con precaución. ❓ ¿Por qué hay un cierre parcial en la avenida 6 de Diciembre en Quito? El cierre parcial de la avenida 6 de Diciembre se debe a trabajos ejecutados por la Empresa Eléctrica Quito. Aunque la entidad no precisó las razones de la intervención, en las fotografías difundidas se observa un poste de energía eléctrica visiblemente inclinado y con riesgo de caer. La restricción afecta dos carriles de esta importante vía de la capital. ❓¿Qué tramo de la avenida 6 de Diciembre está afectado por el cierre vehicular? El cierre parcial afecta la avenida 6 de Diciembre, entre las avenidas Orellana y Colón, en el sector de La Mariscal, al norte de Quito. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, dos carriles permanecen cerrados mientras personal de la Empresa Eléctrica Quito desarrolla trabajos en la zona. ❓ ¿Qué recomienda la AMT a los conductores que circulan por la avenida 6 de Diciembre? La Agencia Metropolitana de Tránsito recomienda reducir la velocidad y conducir con precaución al circular por el tramo intervenido. La recomendación responde al cierre de dos carriles de la avenida 6 de Diciembre, entre Orellana y Colón. La medida busca prevenir incidentes y facilitar la movilidad mientras se ejecutan los trabajos eléctricos. ❓ ¿Cuándo se habilitarán los carriles cerrados de la avenida 6 de Diciembre en Quito? No se ha informado una hora de reapertura de los dos carriles cerrados en la avenida 6 de Diciembre. La restricción vehicular fue reportada este viernes 13 de noviembre de 2026 debido a trabajos de la Empresa Eléctrica Quito. Las autoridades mantienen la recomendación de conducir con precaución mientras se desarrollan las labores en el sector de La Mariscal.

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