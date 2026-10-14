Cierre vial en la Isabela Católica por 27 días

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La avenida Isabel La Católica, en el sector de La Floresta, en el centro norte de Quito, entra en un proceso de rehabilitación vial que durará 27 días, hasta el 8 de noviembre de 2026. El Municipio de Quito renovará un kilómetro de estructura vial que contempla mejoras en 25 calles y 15 kilómetros de este sector.

Los trabajos comenzaron el martes 13 de octubre y avanzan por tramos para reducir las afectaciones a la movilidad, los comercios, las instituciones educativas y las viviendas de la zona. Durante la intervención, el Municipio mantiene cierres parciales y habilita rutas alternas para facilitar la circulación de los conductores.

Los tramos que estarán cerrados en la Isabela Católica

Los equipos trabajan en la calle en sentido norte sur, entre las calles Francisco Salazar y Madrid. Este tramo permanece cerrado al tránsito mientras avanzan las labores de rehabilitación.

El Municipio prevé habilitar la circulación de forma progresiva, de acuerdo con el avance de los trabajos y el inicio de las siguientes etapas de intervención. La metodología por calzadas y tramos busca evitar el cierre total de la avenida y mantener la actividad cotidiana en La Floresta.

La obra también requiere condiciones climáticas favorables. El asfalto en caliente necesita una superficie sin acumulación de agua para garantizar una colocación adecuada y una carpeta asfáltica de calidad. Por esta razón, las lluvias pueden afectar el ritmo de ejecución.

Por su parte la Agencia Metropolitana de Tránsito prepara un plan de circulación en el sector para evitar congestionamientos.

🚜 #PlanOperativoQuito |



Por rehabilitación vial



📍 Lugar: La Floresta av. Isabel la Católica

🕓 Horario: 24 horas

📅 Fecha: desde 13 al 25 de octubre



🧐 Conoce más detalles en los planes operativos de tránsito. ⬇️ pic.twitter.com/ZpJJw3Zm35 — AMTQuito (@AMT_Quito) October 14, 2026

¿En qué horario trabajan los equipos municipales?

El Municipio habilitó dos frentes de obra simultáneos para acelerar la rehabilitación y aprovechar las condiciones climáticas favorables. Las cuadrillas trabajan de 07:00 a 18:00.

Esta intervención comenzó después de la culminación de los trabajos en la avenida 12 de Octubre, que ahora funciona como una de las principales rutas alternas para los conductores que circulan por el sector.

Rutas alternas por las obras en La Floresta

Los conductores pueden utilizar las avenidas 12 de Octubre, Coruña y Madrid para evitar el tramo cerrado de la Isabel La Católica.

También pueden circular por las siguientes calles habilitadas como alternativas:

Málaga

Francisco Salazar

Mallorca

Pontevedra

Toledo

Guipúzcoa

Cádiz

Gerona

Vizcaya

Barcelona

Sevilla

Plan de rehabilitación vial en La Floresta

La renovación de la avenida Isabel La Católica forma parte de un plan municipal que contempla la recuperación de 25 calles y 15 kilómetros de vías en La Floresta, un sector cultural, comercial e histórico de Quito.

La intervención busca mejorar las condiciones de circulación y la infraestructura vial del barrio. El cronograma prevé que los trabajos en la Isabel La Católica concluyan el 8 de noviembre, siempre que las condiciones climáticas y el avance de la obra permitan cumplir los plazos establecidos.

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