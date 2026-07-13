Video | Choque de vehículo pesado contra vivienda en Puembo deja una persona herida

Un vehículo pesado se impactó contra una vivienda la tarde de este martes 13 de julio de 2026 en la parroquia de Puembo,Quito, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito. Una persona resultó herida, mientras que tres ocupantes del automotor rechazaron atención médica. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) difundió un video del hecho.

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Detalles del choque de un vehículo pesado contra una vivienda en Puembo y la persona herida

La emergencia fue reportada aproximadamente a las 16:25 horas en la avenida Oswaldo Guayasamín y Pasaje Interoceánica.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito acudieron al lugar para atender el siniestro de tránsito.

Al llegar, los equipos de emergencia constataron que el vehículo había impactado contra la vivienda, causando daños estructurales en el inmueble.

Atención prehospitalaria

Durante la evaluación inicial, los bomberos brindaron atención prehospitalaria primaria a cuatro personas. Tres de ellas, ocupantes del vehículo, manifestaron encontrarse estables y decidieron no ser trasladadas ni recibir atención médica. La cuarta paciente fue una mujer de 40 años que se encontraba dentro de la vivienda al momento del impacto.

Estado de la herida

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, la mujer presentó una herida en el dorso del pie izquierdo y fue atendida en condición estable. Para garantizar la seguridad en el lugar, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) coordinó el control de la circulación vehicular mientras se desarrollaban las labores de atención.

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Investigaciones sobre el accidente

Las investigaciones sobre las causas del siniestro y la determinación de posibles responsabilidades quedaron a cargo del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT). Este incidente resalta la importancia de la seguridad vial y la atención oportuna ante emergencias.

Cierre vial

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que se registró un siniestro de tránsito por estrellamiento en la avenida Oswaldo Guayasamín y Pasaje Interoceánica, sector Puembo.

Hasta la tarde, se mantiene un carril habilitado en sentido Quito – Aeropuerto.

Informe extra: Puembo

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