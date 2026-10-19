133 empresas buscan llenar 3 649 vacantes en una feria de empleos en Quito

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La Feria de Empleo ConQuito tiene previsto convocar a 14 000 postulantes que buscan una oportunidad laboral en la capital. El encuentro, que se realizará este este martes 20 de octubre de 2026, contará con 133 empresas privadas con una oferta de 3 649 vacantes. La actividad tendrá lugar en el Centro de Exposiciones Quito.

Ventas, logística y gastronomía concentran las vacantes

Gonzalo Criollo, director ejecutivo de ConQuito, explicó que el 46% de las plazas corresponde a actividades relacionadas con la estructura productiva. Entre ellas figuran ventas, atención al cliente, logística, inventario, transporte, gastronomía, panadería y labores en restaurantes.

La oferta también incluye puestos para cajeros, personal de producción y operación industrial, crédito y cobranzas, además de asistentes administrativos.

El resto de las oportunidades abarca distintos perfiles profesionales. Según Criollo, las empresas esperan cubrir alrededor de 500 plazas para ingenieros, abogados, médicos y especialistas de otras áreas.

La diversidad de perfiles permite que la feria atienda tanto a personas que buscan su primer empleo como a quienes cuentan con experiencia y formación profesional, de acuerdo con los requerimientos de las empresas participantes.

Horarios para ingresar a la feria

La organización estableció un sistema de turnos por franjas horarias para facilitar el acceso de los postulantes. Cada grupo recibirá un distintivo con una figura o un símbolo representativo de Quito.

De 09:00 a 10:00: Gallito de la Catedral

Gallito de la Catedral De 10:00 a 11:00: Colibrí

Colibrí De 11:00 a 12:00: Oso de Anteojos

Oso de Anteojos De 12:00 a 13:00: Metro de Quito

Metro de Quito De 13:00 a 14:00: Virgen del Panecillo

Virgen del Panecillo De 14:00 a 15:00: Iglesia de San Francisco

La feria concentra en un mismo espacio a empresas de distintos sectores y a personas interesadas en las plazas disponibles.

Servicios gratuitos del Municipio de Quito

Además de las oportunidades laborales, los asistentes podrán acceder a información y servicios municipales.

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros ofrecerá la Tarjeta Ciudad. ConQuito difundirá información sobre sus rutas de empleabilidad y recibirá inscripciones para la Escuela Taller Quito.

La Secretaría de Salud promoverá acciones de prevención de enfermedades. Por su parte, la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte presentará la iniciativa Vuelva al Aula, mientras que la Secretaría de Ambiente desarrollará actividades de educación y sensibilización ambiental.

Municipio vincula la feria con el Acuerdo Quito

Etzon Romo, secretario de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio, explicó que la Feria de Empleo ConQuito forma parte del Acuerdo Quito, una iniciativa que promueve la articulación entre los sectores público y privado para enfrentar el desempleo.

Según las cifras citadas por el funcionario, la tasa de desempleo en Quito llegó al 8,9% al inicio del primer trimestre de 2026, frente al promedio nacional de 3,4% en otras ciudades.

La Ruta de Empleabilidad incluye herramientas como la Agenda Metropolitana de Capacitación, la Bolsa Metropolitana de Empleo, la gestión de vacantes para empresas y los espacios de vinculación laboral.