Centros de Revisión Vehicular en Quito atenderán en estos horarios en diciembre

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Durante el mes de diciembre, los Centros de Revisión Técnica Vehicular del Distrito Metropolitano de Quito atenderán con horarios especiales. La medida aplica para las instalaciones ubicadas en Florida, San Isidro del Inca, Guamaní, Carapungo, Guajaló y Los Chillos. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) difundió esta información para que los propietarios de vehículos planifiquen con anticipación sus trámites de revisión y matriculación.

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La entidad municipal reiteró que el cumplimiento de estos procesos resulta obligatorio. Los conductores deben realizar la revisión técnica y la matriculación correspondiente al año 2025 dentro de los plazos establecidos. El incumplimiento genera sanciones económicas, por lo que la AMT insistió en la importancia de respetar el calendario definido según el último dígito de la placa.

Horarios de atención en los centros de revisión vehicular en Quito

Los Centros de Revisión Técnica Vehicular atenderán de lunes a viernes, desde las 07:30 hasta las 17:00. Además, abrirán sus puertas los sábados 20 y 27 de diciembre, también en el horario de 07:30 a 17:00. De manera excepcional, el viernes 26 de diciembre extenderán la atención hasta las 18:00.

Estos horarios aplican de forma uniforme para los seis centros habilitados en la capital. La AMT recomendó a los usuarios acudir con tiempo y verificar que cuenten con todos los requisitos necesarios antes de presentarse a la revisión. De esta forma, se evita la pérdida de turnos y retrasos en el proceso de matriculación.

Multas por incumplimiento y plazos oficiales

La Agencia Metropolitana de Tránsito recordó que los propietarios de vehículos que no cumplan con la revisión y matriculación 2025 enfrentarán varias multas. La primera sanción corresponde a la calendarización. Esta multa asciende a 25 dólares y se aplica cuando el trámite no se realiza de acuerdo con el último dígito de la placa.

La segunda sanción también tiene un valor de 25 dólares. Se trata del recargo anual por no pagar los valores de la matrícula dentro del plazo establecido. A esto se suma una tercera multa de USD 50, que se impone por convocatoria. Esta sanción aplica cuando el propietario no asiste a la revisión o no aprueba el proceso técnico.

Para evitar estos recargos, la AMT pidió a los conductores cumplir con los plazos definidos. Las fechas de cierre del año fiscal se socializarán oportunamente a través de los canales oficiales de la entidad. La difusión se realizará una vez que el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) notifiquen las fechas correspondientes.

Enlace externo: El servicio de tránsito municipal

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