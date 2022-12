Calles cerradas en Quito por fiestas de Navidad

Los uniformados de la AMT dijeron que realizarán controles de vehículos mal estacionados, durante los operativos por calles cerradas en Navidad. Foto: Facebook AMT

Redacción Elcomercio.com

Las celebraciones de los pases del Niño, procesiones y desfiles dejarán calles cerradas en Quito, durante las fiestas de Navidad. Los bloqueos están programados desde este viernes 23 de diciembre de 2022.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre los cierres viales y las rutas alternas para desviar el flujo vehicular en distintos sectores de Quito.

Según la AMT, las calles cerradas por las festividades de diciembre se prolongarán hasta el próximo 1 de enero, debido a los festejos de fin de año.

Estas serán las calles cerradas en Quito

Viernes 23 de diciembre a las 09:30

Procesión Patronato San José- La Ecuatoriana

-Cierre: Avenida Cardenal de la Torre y Ajaví.

-Rutas alernas: Avenida Ajaví y Bernancio Estandoque.

-Desvíos: José Abarcas, José María Alemán y Francisco Rueda.

Sábado 24 de diciembre a las 10:00

Fiestas de Navidad

-Cierres viales: Intersecciones de las calles Echanique y Joaquín Calderón; así como la Echanique y Eusebio Conde.

-Rutas alternas: Calles Teresa Flor, Antonio Román y César Villacrés.

Sábado 24 de diciembre a las 13:30

Pase del Niño-La Magdalena

-Cierres: Viracocha y Puruhá; Puruhá y María Duchicela; Caranqui y María Duchicela; Caranqui y Quisquis; Collahuazo y Cañaris; Atutachi Duchicela y Huaynapalcón; Collahuazo y Puruhá; Puruhá y Quisquis.

-Rutas alternas: Calle General Epiclachima, Collahuazo, avenida Libertadores, av. Mariscal Sucre, av. Teniente Hugo Ortiz.

-Desvíos: Quitus, Gral. Epiclachima y Cacha.

Sábado 24 de diciembre

Hora: 13:00

Pase del Niño Jesús- El Doral

-Cierres viales: Calle Doral y Carlos Mantilla; paseo B y calle El Doral; calles Miami y California; New York y Carlos -Mantilla; New York y El Doral; El Doral y New York; EL Doral y Alejandría.

-Rutas alternas: Calle Carlos Mantilla, calle Alhambra, pasaje San Luis, calle Capitán Giovanni Calles.

Hora: 17:00

Pase del Niño- San Juan de Calderón

-Cierres viales: Las intersecciones Pío XII y 24 de Junio, N12J y Pío XII, Víctor Jiménez y Pio XII; N13 y Pío XII, Pío XII y N13E, Víctor Jiménez y Daniel Puebla, N13 y Daniel Puebla.

-Rutas alternas: Calles Daniel Puebla, Ángel Gonzales, 24 de Junio y N13E.

Domingo 25 de diciembre a las 10:00

Pase del Niño-La Magdalena

-Cierres viales: Intersecciones de las calles Viracocha y Puruhá, Puruhá y María Duchicela, Caranqui y María Duchicela, Caranqui y Quisquis, Collahuazo y Cañaris, Autachi Duchicela y Huaynapalcón, Collahuazo y Puruhá, Puruhá y Quisquis.

-Rutas alternas: General Epiclachima, Collahuazo, avenida Libertadores, av. Mariscal Sucre, av. Teniente Hugo Ortiz.

-Desvíos: Calle Quitus, Gral. Epiclachima y Cacha.

Sábado 31 de diciembre de 2022 a las 18:00

Banda de Pueblo-Amaguaña

-Cierres viales: Calles Imbabura y Cecilia Barba.

-Rutas alternas: Manuel Jijón y Santa Cecilia.

-Desvíos: Cecilia Barba y 1 de Mayo.

Domingo 1 de enero de 2023 a las 14:00

Banda de Pueblo/Amaguaña

-Cierres viales: Calles Imbabura y Cecilia Barba.

-Rutas alternas: Manuel Jijón y Sta. Cecilia.

Desvíos: Cecilia Barba y 1 de Mayo.

Multas por mal estacionados

La AMT recordó a los conductores que se realizará controles a los vehículos mal estacionados en las vías, durante las fectividades de Navidad. Las personas que parqueen en lugares prohibidos deberán cancelar una multa del 10% del Salario Básico Unificado (SBU), que en este 2022 es de USD 42,5.

