Caída de árbol deja sin luz al sector de Iñaquito

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La caída de un árbol sobre las redes eléctricas provocó afectaciones en el suministro de energía en varios sectores del norte de Quito este miércoles 21 de octubre de 2026. La emergencia ocurrió en el sector de Iñaquito, en la intersección de la calle Núñez de Vela y la avenida Atahualpa.

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) desplegó personal operativo para ejecutar trabajos correctivos en la infraestructura afectada. Tras la intervención, la entidad informó que restableció el servicio en las zonas perjudicadas por el incidente.

🏗️ #EnTerritorio | 👷🏼‍♂️ Debido a que un árbol cayó sobre las redes eléctricas, personal operativo de la #EEQ se encuentra en el sector de Iñaquito en la calle Núñez Vela y Av. Atahualpa, realizaron trabajos correctivos y restablecieron el servicio en los sectores afectados: Av.… pic.twitter.com/sib2OQgHVk — Empresa Eléctrica Quito (@ElectricaQuito) October 22, 2026

Entre los sectores que recuperaron el suministro constan la avenida Amazonas, en el tramo comprendido entre Naciones Unidas y la avenida República, además de las calles Azuay y Guayas y sus alrededores.

Caída de árbol afectó las redes eléctricas en Iñaquito

El incidente ocurrió en una jornada marcada por reportes de lluvias en distintos puntos del país. La presencia de precipitaciones puede complicar las condiciones de las vías y aumentar las dificultades para las labores operativas cuando existen obstáculos sobre la infraestructura eléctrica.

En este caso, la caída del árbol afectó directamente las redes de distribución de energía. La entidad no atribuyó de forma directa la caída del árbol a las lluvias de este miércoles. Sin embargo, el incidente se suma a las novedades registradas durante una jornada con reportes de afectaciones relacionadas con las condiciones climáticas.

Lluvias y emergencias marcan la jornada en Ecuador

Este miércoles también se reportaron otras novedades relacionadas con las condiciones climáticas en Ecuador, entre ellas calles anegadas en Babahoyo y trabajos de limpieza vial tras una inundación en Buenaventura de Chillogallo, en el sur de Quito y en el norte, con inundaciones en Carapungo.

Las emergencias muestran distintos efectos asociados a las precipitaciones y a las condiciones de las vías. En Iñaquito, la principal afectación reportada correspondió a las redes eléctricas por la caída de un árbol.

La EEQ confirmó que el personal operativo concluyó los trabajos correctivos y restableció el suministro en los sectores mencionados.

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