Cadena de comida promete acuerdos de inclusión a Andy y su perrito guía Kenshi

Andy Díaz tiene un perro guía llamado Kenshi debido a que tiene discapacidad visual.

La cadena de comida KFC mantuvo una reunión con Andy Díaz y el perrito guía Kenshi después de que en uno de sus locales en Quito se le negara el acceso por estar en compañía de su "mascota". Tras el encuentro la franquicia se comprometió a capacitar a su personal, además de implementar acciones de inclusión.

Andy Díaz conversó con EL COMERCIO este sábado 24 de junio y contó que hubo unos acuerdos preliminares, aunque estos, dijo, aún no han sido formalizados.

El abogado de profesión explicó que en este diálogo con la multinacional se busca que haya un cambio integral de acceso e inclusión a todas las personas que lo necesiten, como personas con algún tipo de discapacidad o adultos mayores, por ejemplo.

Entre los acuerdos están:

Que la compañía coordine con la Unidad de Bienestar Animal una capacitación a sus cerca de 700 colaboradores en Quito sobre perros guía. Y que estas capacitaciones se extiendan al resto de locales que tienen en otras ciudades de Ecuador con la participación de Andy, según su disponibilidad de tiempo.

Una campaña continúa en redes sociales y medios de comunicación para fomentar la no discriminación hacia personas con discapacidad y el conocimiento e información sobre perros guía. "Que se visibilice la otra cara de la discapacidad, como personas que pueden brindar la misma calidad de trabajo y participación en la sociedad".

Que las disculpas que ofrecieron en redes sociales se extienda a medios de comunicación en un lenguaje adecuado y terminología correcta. En su comunicado KFC habló de Kenshi como "mascota de asistencia", lo cual no es correcto, explicó, porque es su perro guía.

En este contexto la empresa emitió un comunicado que llegó a este medio. Ahí se habla de que mantuvieron un encuentro con Andy, su novia, y el perro guía Kenshi, y que el error que cometieron les servirá para mejorar.

"Andy, Anita y Kenshi, son compañeros inseparables, que nos inspiran y que tal vez llegaron a muchos de ustedes, no por razones que nos enorgullecen, pero que abrieron un espacio de diálogo, al que poco a poco se han ido sumando más personas, más gremios y asociaciones, con propuestas e ideas que no solo enriquecen la conversación, sino de las que estamos aprendiendo y que nos ayudan a ser mejores, ¿y por qué no? a ser un ejemplo para otras empresas".

"(...) Ahora es el momento de actuar, por lo que esto es parte de una serie de acciones que implementaremos paulatinamente", se lee en el documento.

Volvemos a los acuerdos:

Que la administradora del local en el que se le negó el acceso emita disculpas públicas en un video a "efectos del respeto que se merecen los internautas que han permitido visibilizar este suceso".

Otros de los acuerdos que se pidió es que en las pantallas que se han colocado en sus establecimientos sean accesibles para las personas con discapacidad o personas de la tercera edad. Estas pantallas se han colocado para que cada usuario realice su pedido y pague en ese dispositivo con tarjeta.

Esos fueron los "principales acuerdos preliminares en líneas generales". Acotó el próximo jueves mantendrán una nueva reunión.

