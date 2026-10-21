Bus escolar se incendió en El Trébol

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un incendio vehicular afectó a un bus escolar en el sector de El Trébol, en el centro-oriente de Quito, este miércoles 21 de octubre de 2026. El fuego generó una densa columna de humo y complicó la circulación en la avenida Velasco Ibarra.

🚗🔥 #EmergenciasUIO | Hace pocos minutos nuestro equipo controló un incendio vehicular en la Av. Velasco Ibarra, sector Nueva Tola.



✔️ No se registra heridos.



⚠️ La via se encuentra parcialmente habilitada sentido sur – norte. Existe congestión vehicular en el sector. Por… pic.twitter.com/19FN8BPpZI — Bomberos Quito (@BomberosQuito) October 21, 2026

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que su equipo controló el incendio en la avenida Velasco Ibarra, a la altura de Nueva Tola. La institución confirmó que no existen personas heridas por esta emergencia.

El incidente provocó congestión vehicular en el sector. Según el reporte de los organismos de respuesta, la vía permanece parcialmente habilitada en sentido sur-norte, mientras la circulación registra dificultades.

Bomberos controlaron el incendio en Nueva Tola

Los equipos de emergencia acudieron al lugar para controlar las llamas que afectaron al vehículo escolar. La intervención permitió sofocar el fuego, de acuerdo con la información difundida por el Cuerpo de Bomberos de Quito.

La columna de humo que salió del bus llamó la atención de quienes circulaban por la avenida Velasco Ibarra. El incidente también afectó el flujo vehicular en uno de los sectores de conexión entre el centro y el sur de la capital. La institución no reportó personas heridas como consecuencia del incendio.

Avenida Velasco Ibarra registra congestión vehicular

La circulación en la avenida Velasco Ibarra presenta restricciones tras el incendio del bus escolar. El reporte de los bomberos señala que la vía permanece parcialmente habilitada en sentido sur-norte.

La congestión afecta al sector de Nueva Tola y El Trébol, donde los conductores encuentran dificultades para avanzar con normalidad. La situación se mantiene mientras los organismos de respuesta atienden las consecuencias de la emergencia.

El incidente ocurre en una zona de circulación importante para quienes se desplazan entre distintos sectores de Quito. La reducción del espacio disponible para el tránsito genera demoras en los desplazamientos por este tramo vial.

🚨 #CierreVialQuito | Por incendio de vehículo



📍 Sector: El Trébol

🛣️ Dirección: av. Velasco Ibarra

🚧 Cierre: dos carriles sentido sur-norte



⚠️ Reduce la velocidad y conduce con precaución pic.twitter.com/X247xSEy4P — AMTQuito (@AMT_Quito) October 21, 2026

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