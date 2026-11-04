Bus escolar pierde sus dos llantas traseras en la av. Simón Bolívar, en Quito

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Un bus escolar perdió sus dos llantas traseras mientras circulaba por la avenida Simón Bolívar, a la altura del acceso al túnel Guayasamín, en Quito. El hecho ocurrió la tarde del miércoles 4 de noviembre de 2026 y quedó registrado en videos de conductores que transitaban por esta vía.

Las imágenes muestran al autobús en el carril derecho, a una velocidad moderada. En los primeros segundos, las dos llantas traseras del lado izquierdo aparecen fuera de su eje. Instantes después, el vehículo pierde por completo las ruedas, lo que obliga al conductor a detener la marcha.

Las llantas rodaron por los tres carriles de la avenida, mientras el bus quedó detenido antes de un desvío. El incidente generó preocupación por las condiciones mecánicas de un vehículo destinado al transporte escolar.

Video muestra cómo el bus pierde las llantas en plena vía

El registro audiovisual permite observar la secuencia del incidente. El autobús avanza por la avenida Simón Bolívar cuando las ruedas traseras comienzan a desprenderse de su posición habitual.

Pocos segundos después, las dos llantas salen del vehículo y ruedan sobre la calzada. El conductor frena y detiene el automotor en el sector próximo al túnel Guayasamín.

El hecho ocurrió en una de las principales vías de conexión de Quito. La avenida Simón Bolívar registra circulación de vehículos particulares, transporte público y automotores de carga, por lo que cualquier incidente mecánico puede generar dificultades para el tránsito.

Bus escolar registra observaciones en la revisión técnica vehicular

Los datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señalan que el autobús corresponde al año 2004. El historial del automotor incluye cinco aprobaciones condicionadas en la revisión técnica vehicular.

Además, el registro de la entidad muestra que el vehículo no cumplió con este requisito en 2022 y 2026. Estos antecedentes constan en la información de la AMT sobre el historial de revisión del automotor.

Las aprobaciones condicionadas reflejan observaciones técnicas dentro de los procesos de revisión. Sin embargo, la información disponible no detalla cuáles fueron las fallas específicas que motivaron cada una de esas observaciones ni si existe una relación directa entre ellas y el desprendimiento de las llantas.

Incidente genera preocupación por el transporte escolar en Quito

La pérdida de las ruedas traseras en plena circulación expone los riesgos que puede generar una falla mecánica en un vehículo de transporte escolar. El incidente ocurrió en una vía de alta circulación y las llantas recorrieron varios carriles después de desprenderse del autobús.

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