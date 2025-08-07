El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) dio a conocer las condiciones del clima presentes en Quito este jueves 7 de agosto de 2025 y alertó sobre altas temperaturas diurnas.

Más noticias

🥵 🪭 El clima de Quito hoy

Según el pronóstico del clima del Instituto Nacional de Meteorología (Inamhi), este jueves 7 de agosto de 2025 se espera un cielo poco nuboso en Quito.

Durante la mañana, Quito podría tener temperaturas máximas de hasta 25 grados centígrados (sobre todo en los valles) y mostrarse despejado. Además, se prevén ráfagas de viento.

Debido a la poca nubosidad en la mañana, los rayos solares ingresan directamente a la superficie, por lo que la radiación ultravioleta se ubica en niveles extremadamente altos. Ante ello, es importante que protejas tu piel y te mantengas hidratado. Usa siempre protector solar.

Durante la tarde, no hay probabilidad de lluvias en Quito y el cielo estará poco nuboso. Podría haber presencia de ráfagas de viento, ten precaución.

En la noche de hoy, el cielo estará poco nuboso y se mantendrán las ráfagas de viento. Durante la madrugada del viernes 8 de agosto, se registrará un descenso de temperatura de hasta 2 grados centígrados. El cielo estará poco nuboso.

#PronósticoPichincha | Jueves 7 de agosto: Cielo poco nuboso con incremento ocasional de la nubosidad y viento ligero. Radiación Extremadamente Alta 🌤️🤠☂️. En la madrugada descenso de temperatura. ⚠Advertencia 42 vigente 🥶🌙 pic.twitter.com/tBjRAhaarg — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 7, 2025

🫠 Temperaturas de 25 grados en Quito pueden poner en riesgo la salud

El COE Metropolitano advierte sobre el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en grupos vulnerables. Así mismo, puede haber mayor consumo de agua y energía eléctrica por el uso de sistemas de refrigeración.

Con estas condiciones, la probabilidad de incendios forestales aumenta, toma precauciones y no realices quemas en zonas secas ni enciendas chispas.

La radiación ultravioleta se mantiene en niveles extremadamente altos, por ello usa siempre protector solar.

Usa ropa que cubra tu piel, así estarás protegido de la radiación y del sol

Lleva siempre paraguas, aunque no haya lluvias, puede protegerte del sol

Mantente hidratado

Mantén las habitaciones frescas y ventiladas

Presta mayor atención a niños y personas mayores

#PronosticoUVEc l Jueves 07 de agosto: Se esperan índices de radiación ultravioleta entre Extremadamente Altos y Muy Altos en la región Interandina y Amazonía🌤️. En otras localidades tendremos menores índices ya que estarían mas nublados. pic.twitter.com/rbXTlpOQ3B — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 6, 2025

Te recomendamos