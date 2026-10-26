Árboles cayeron en diferentes vías de Quito

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La caída de árboles movilizó a equipos municipales y organismos de emergencia en dos sectores de Quito. En la avenida Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre, personal del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) atendieron una emergencia relacionada con un árbol caído.

En el sector de Cumandá, al sur del centro de la capital, los equipos municipales concluyeron las labores de corte y retiro de otro árbol. La AMT gestionó el tránsito durante la intervención y confirmó que la vía quedó habilitada.

Equipos municipales atienden caída de árbol en el norte de Quito

La emergencia en la avenida Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre requirió la intervención coordinada de varias entidades. El Cuerpo de Bomberos de Quito, la AMT y la EPMMOP acudieron al punto para atender el reporte.

La Administración Zonal Eugenio Espejo también informó sobre las labores en este sector del norte de la ciudad, como parte de las acciones del Plan Lluvias.

La presencia de los equipos permitió atender la novedad en una intersección de circulación vehicular. La información difundida por las entidades municipales no detalló si la caída del árbol provocó daños en vehículos, viviendas o infraestructura cercana.

Retiran árbol caído en el sector Cumandá

En Cumandá, la Administración Zonal Manuela Sáenz informó que concluyeron las labores de intervención tras la caída de un árbol.

El personal de la EPMMOP ejecutó el corte y retiro, mientras los agentes de la AMT organizaron la circulación vehicular durante los trabajos. Al finalizar la intervención, las autoridades confirmaron que la vía quedó habilitada.

La atención de esta emergencia permitió recuperar el paso en el sector y cerrar las labores municipales relacionadas con el árbol caído.

🚨 #Activados24Siete | Concluimos las labores tras la caída de un árbol en el sector Cumandá, @ZonalmSaenz. 👷‍♂️



Personal de @ObrasQuito realizó el corte y retiro del árbol, mientras @AMT_Quito gestionó el tránsito.



✅️ La vía se encuentra habilitada. #PlanLluvias pic.twitter.com/ln6NnEWZeE — COE Quito (@coequito) October 27, 2026

Otras caídas de árboles se produjeron más temprano en la vía a Cumbayá

La caída de árboles en la avenida Oswaldo Guayasamín provocó complicaciones para quienes se desplazaban entre Quito y Cumbayá durante la tarde de este lunes 26 de octubre de 2026. El incidente ocurrió alrededor de las 17:00, cuando al menos dos árboles se desprendieron desde un talud y terminaron sobre la calzada.

De acuerdo con los reportes preliminares, el material vegetal bloqueó dos carriles de circulación, por lo que el tránsito quedó habilitado únicamente por uno de ellos. El hecho se registró después de las intensas lluvias que afectaron sectores del sur de Quito y los valles del nororiente de la ciudad.

Poste de alumbrado también colapsó en la zona

Además de la caída de árboles en la Oswaldo Guayasamín, en el sector se registró el colapso de un poste de alumbrado público.

La estructura terminó sobre dos carriles de la vía, aumentando las restricciones de circulación existentes en el lugar. Este elemento se sumó a los obstáculos que debían ser removidos por los organismos de respuesta.

A esta hora el paso vehicular quedó habilitado por completo

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