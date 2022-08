Antonio Ricaurte, en la mira de Pachakutik luego de sentencia contra Yunda

Pachakutik analizará el nombre de Antonio Ricaurte como su candidato para la Alcaldía de Quito. El político aún no confirma su decisión. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Karina Sotalin (I)

El movimiento político Pachakutik (PK) confirmó este lunes, 22 de agosto del 2022, que puso sus ojos en Antonio Ricaurte como opción para ser su candidato a la Alcaldía de Quito. La agrupación indígena anunció el cuadro, luego de que a Jorge Yunda se le suspendieron sus derechos de participación.



Yunda aspiraba la reelección de la mano de la alianza Juntos por la Gente, conformado por Pachakutik, Pueblo Igualdad Democracia (PID) y Mover (antes Alianza País). Ahora PK busca otra figura para la candidatura porque el 19 de agosto el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitió la sentencia en la que ratifica que el exalcalde cometió una infracción electoral “muy grave”. Como consecuencia, se le suspende por dos años sus derechos de participación y se le impuso una multa equivalente a 30 Salarios Básicos Unificados (SBU), que equivale a USD 12 000.



“Ayer (21 de agosto) me comunicaron ese detalle, se está viendo a otro candidato. Me han hablado del nombre de Antonio Ricaurte, que se está analizando desde la provincia (de Pichincha)”, dijo Marlon Santi, coordinador Nacional de Pachakutik.



El dirigente se traslada desde la Amazonía a la capital y el martes, 23 de agosto, mantendrá una reunión con los dirigentes provinciales para discutir sobre el nuevo nombre. Ricaurte tiene trayectoria política, fue alcalde y concejal del Distrito.

Sentencia

Respecto a Lilia Yunda, hermanda del exalcalde Jorge Yunda, Santi mencionó que podría ser otra opción “si cumple los requisitos”, pero aclaró que su nombre no ha sido planteado.

“Sabíamos que (Yunda) estaba denunciado, quienes propusieron los candidatos sabían. Yo siempre recomendé que debemos buscar gente que a la última hora no nos afecte, pero se dio. Pero vamos a analizar en el movimiento el nombre definitivo”, manifestó Santi. Y es que la etapa de inscripción de candidaturas arrancó desde este lunes 22 de agosto.



La sentencia es de última instancia y lo que podría hacer Yunda es pedir una ampliación o aclaración, que corresponde cuando la sentencia es oscura o no se ha resuelto un punto en la resolución, explicó Medardo Oleas, exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. A pesar de que el TCE aclare o amplíe el fallo, la disposición de los magistrados queda en firme, aseguró.



Para Oleas no es ético que una persona “investigada por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo” nuevamente se candidatice. “Creo que hay que reformar la ley y poner que sobre quienes se haya iniciado procesos penales con anterioridad a iniciar un proceso electoral, no puedan ser candidatos”, consideró.

Ricaurte habla sobre eventual candidatura

Ricaurte tiene una relación cercana con PK y su dirigencia. “Han tenido la gentileza de considerar mi nombre, tema que todavía no está resulto”, aseguró.



Confirmó que la dirigencia de PK ya le solicitó ser su candidato y que una conversación al respecto se dará entre hoy lunes y mañana martes.



“Considero que es un halago, viniendo de la organización en donde yo nací, PK, y tomando en cuenta que yo amo profundamente y he servido toda mi vida a la ciudad de Quito”, sostuvo al recalcar que el tema está en proceso de diálogo.



La figura del exalcalde y exconcejal apareció en el escenario político en junio cuando se conoció que, precisamente, por su cercanía con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y con autoridades del Gobierno colaboró para que las partes cesen el conflicto y firmen el acuerdo de paz. Esto dio paso a las mesas de diálogo.



Sobre ese proceso, dijo que ambos lados deben hacer un esfuerzo para que se concluya la resolución de las 10 mesas en el tiempo establecido, 90 días.



“Cuando se firmó el acta de paz, cuando terminó el paro, ya todos los puntos estuvieron acordados y aceptados por las partes. Ahora lo que cabe es poner sobre la mesa técnicamente lo que fue parte del acuerdo de paz. Sería muy lamentable que no se puedan poner de acuerdo en temas más técnicos donde hay que ceder posiciones y hacer lo mejor posible para poder darle viabilidad al país”, manifestó.