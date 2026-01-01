La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) sancionó a los primeros conductores de vehículos pesados que incumplieron con la restricción vehicular en las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva de Quito. La medida se aplicó a partir de este jueves 1 de enero de 2026.

Primeros sancionados por restricción en av. Simón Bolívar y Ruta Viva

Según detalló la AMT a través de un comunicado, este primer día del nuevo año se aplicó la restricción vehicular al transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva.

La medida preventiva busca reducir los índices de siniestralidad en estas carreteras que tienen el mayor flujo vehicular en la capital.

El primer control se ejecutó en cinco puntos distribuidos en estas vías, entre las 06:00 y 10:00 de este jueves.

Resultados del operativo de control

En total se revisaron 70 vehículos de transporte pesado, de estos, se emitieron 48 citaciones por incumplir la restricción.

Los otros 22 conductores no recibieron sanciones por llevar consigo salvoconductos o estar exentos de la medida.

¿Dónde y a qué hora no pueden circular los vehículos pesados?

En la avenida Simón Bolívar la restricción se aplica en todo su recorrido, desde la curva de Santa Rosa, en el sur de Quito, hasta la Panamericana Norte, sin excepción de tramos.

Similar ocurre en la Ruta Viva, los vehículos pesados no pueden circular a lo largo de todo su trayecto dentro de Quito, incluyendo sus conexiones.

La medida rige en las mañanas de lunes a domingo, de 06:00 a 10:00. Fuera de este horario, la circulación es permitida y normal.

Vehículos exentos

La AMT aclaró que únicamente están exentos de la restricción los camiones pequeños de dos ejes (tipo 2D), destinados a carga liviana, no articulados ni con remolque.

Las dimensiones máximas son:

Peso: hasta 7 toneladas

hasta 7 toneladas Largo: 5 metros

5 metros Ancho: 2,60 metros

2,60 metros Alto: 3 metros

Todos los demás camiones, de mayor tamaño o con más ejes, deben respetar la restricción vigente, señaló la AMT.

Salvoconductos y sanciones

Por otra parte, los conductores de vehículos pesados que se dediquen a operaciones indispensables pueden solicitar un salvoconducto de forma digital a través del portal www.amt.gob.ec.

Los vehículos que circulen sin salvoconducto o no estén exentos serán sancionados con una multa equivalente al 10% de un Salario Básico Unificado (SBU). Para 2026, el valor es 48,20 dólares.

La Agencia Metropolitana de Tránsito advirtió que los controles en estas vías se mantendrán en los próximos días.