El COE-M informó este martes 16 de diciembre de 2025 el pronóstico de lluvias para el Distrito Metropolitano de Quito desde las 13:00 del miércoles 17 de diciembre hasta las 13:00 del sábado 20 de diciembre, con base en la información del Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inamhi).

La Sala Situacional del COE-M informó la advertencia meteorológica, desde las 13h00 del 17 hasta las 13h00 del 20 de diciembre, para Quito.

Se prevé presencia de lluvias y tormentas en el Distrito Metropolitano de Quito, con niveles de afectación medio.

Además, probabilidad de acumulación de agua, crecidas de ríos, deslizamientos de tierra, tormentas eléctricas y reducción de visibilidad, especialmente en zonas rurales y de ladera.

Áreas afectadas, según el pronóstico de lluvias para Quito

Con un nivel medio, se prevé la afectación de las siguientes áreas, desde este miércoles hasta el sábado:

Noroccidente del DMQ: Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito.

Sur y suroccidente: Lloa.

Valles y nororiente: Yaruquí, El Quinche, Checa, Pifo, Puembo, Tababela.

Zonas rurales de Los Chillos (Píntag).

Posibles afectaciones

El COE-M señaló que es probable la acumulación de agua en viviendas, locales comerciales y caminos susceptibles.

Además, condiciones viales afectadas por agua estancada, deslizamientos de tierra y bancos de niebla.

Riesgo de movimientos en masa en zonas con alta saturación del suelo.

Posibles crecidas y desbordes de ríos y quebradas en sectores vulnerables.

Reducción de visibilidad por lluvias persistentes y neblina.

