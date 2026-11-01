En Quito, la agenda del Día de los Difuntos incluye recorridos nocturnos

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

Quito ofrece una agenda cultural por el Día de los Difuntos. Las actividades incluyen recorridos nocturnos por los cementerios, demostraciones de colada morada y presentaciones musicales. Estas son las propuestas, con horarios y precios.

Recorridos por San Diego y La Recoleta

El 1 y el 2 de noviembre se realizan recorridos por el cementerio de San Diego y La Recoleta por el Día de Los Difuntos. Los participantes escuchan historias sobre personajes de la ciudad, conocen sepulturas y se acercan a leyendas del pasado quiteño. La experiencia incluye colada morada y guagua de pan.

El punto de encuentro es la Plaza de San Diego, a las 18:45, y el recorrido arranca a las 19:00. El costo es de 18 dólares para adultos y de 12 para niños y adultos mayores.

Día de Los Difuntos en Yaku, con colada morada y ciencia

Yaku Parque Museo del Agua, en el barrio El Placer, tiene actividades especiales del 31 de octubre al 3 de noviembre. Atiende de 09:00 a 17:30, con último ingreso a las 16:30.

Una de las propuestas se llama “Día de los Difuntos: sabores, memorias y encuentros”. Reúne demostraciones gastronómicas y conversaciones sobre la preparación de la colada morada. Se desarrolla el domingo 1 a las 12:00 y 14:30, y el lunes 2 a las 12:00.

La agenda también incluye “La ciencia de hacer ¡plop!”, una experiencia con agua, jabón y burbujas para explorar fenómenos científicos. Va el sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre, a las 11:30 y 14:30.

Noche en La Ronda y en el Carmen Alto

La Casa de las Artes La Ronda tiene actividades artísticas, presentaciones de danza y espacios de memoria entre las 19:00 y las 22:00. La propuesta permite recorrer ese tradicional barrio quiteño.

El Museo del Carmen Alto, por su parte, presenta un recorrido teatralizado la noche del 1 y del 2 de noviembre, entre las 18:00 y las 19:30. Aborda la memoria, el duelo, la espiritualidad y las tradiciones funerarias desde distintas épocas y culturas. Cuesta 6 dólares por persona.

Día de los Difuntos en la Mitad del Mundo

La Ciudad Mitad del Mundo prepara actividades culturales, gastronomía y presentaciones musicales desde las 09:00. El lunes 2 de noviembre se presenta Marabú, de 21:30 a 23:00. El martes 3 actúan Tempo Latin Sur, de 14:30 a 15:00, y Jayac, de 15:15 a 17:00.

La entrada cuesta 5 dólares para adultos y 2,50 para niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad. El costo se cancela por día.

Una charla y un recorrido el martes

El martes 3 de noviembre se desarrolla “La morada de los ausentes”, una charla y recorrido histórico. Parte a las 10:30 desde el Museo de la Ciudad con rumbo al Cementerio de San Diego. Cuesta 5 dólares y propone conocer la historia de los espacios funerarios y su relación con la memoria de Quito.

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