Adulto mayor murió mientras iba en bici en la av. Simón Bolívar, en Quito

Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de noviembre de 2026

Un ciclista adulto murió este domingo 8 de noviembre de 2026 mientras circulaba en biciliceta por la avenida Simón Bolívar, en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó el hecho pasadas las 10:00, en el tramo comprendido entre la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y la Ruta Viva.

Ciclista murió en la avenida Simón Bolívar

Paramédicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) llegaron al lugar después de recibir la alerta. Al revisarlo, confirmaron su fallecimiento. Según información preliminar, el hombre habría sufrido una descompensación que derivó en un supuesto paro cardiorrespiratorio, sin embargo, el cuerpo continúa en revisión.

Se descartó un posible atropellamiento.

Equipos de emergencia se movilizaron a la av. Simón Bolívar.

La AMT cerró temporalmente el carril derecho de la avenida Simón Bolívar en sentido norte-sur, entre la UIDE y la Ruta Viva, para resguardar el trabajo de Policía Nacional y personal de Medicina Legal.

🚨 #CierreVialQuito | 📍 Sector: Importadora Cuñas 🛣️ Dirección: av. Simón Bolívar (UIDE – Ruta Viva) 🚫 Cierre: carril derecho 🔀 Sentido: norte – sur ⚠️ Conduce con precaución https://t.co/6p6ouLWZLY — AMTQuito (@AMT_Quito) November 8, 2026

La avenida Simón Bolívar es una de las vías de mayor circulación de Quito. EL COMERCIO ha identificado varios tramos de alto riesgo en esta arteria, que además registra uno de los mayores índices de siniestralidad de la capital.

El corredor también es utilizado por ciclistas para desplazamientos y entrenamiento. EL COMERCIO ha recogido recomendaciones para quienes circulan en bicicleta por vías periféricas como la Simón Bolívar y la Ruta Viva, especialmente durante fines de semana y horarios de menor tráfico.

La Policía quedó a cargo del procedimiento. Medicina Legal realizó levantamiento del cuerpo.

❓ ¿Qué pasó con el ciclista en la avenida Simón Bolívar?

Un adulto mayor murió tras sufrir una descompensación mientras circulaba en bicicleta.

La causa preliminar señalada por la AMT es un presunto paro cardiorrespiratorio.

❓ ¿El ciclista fue atropellado?

Hasta ahora, la AMT no reporta un atropellamiento ni la participación de otro vehículo.

Las primeras versiones apuntan a una emergencia médica.

❓ ¿Dónde ocurrió el hecho?

El fallecimiento se registró entre la UIDE y la Ruta Viva, en la avenida Simón Bolívar.

La alerta ingresó a las 10:51 de este domingo 8 de noviembre.

❓ ¿Hubo cierre de la avenida Simón Bolívar?

Sí. La AMT cerró el carril derecho en sentido norte-sur.

La restricción permitió asegurar la zona mientras actuaban Policía y Medicina Legal.

❓ ¿Quién confirmó la muerte del ciclista?

Paramédicos del IESS confirmaron el fallecimiento en el sitio.

Posteriormente se coordinó el procedimiento con Medicina Legal.