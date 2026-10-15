61 000 toneladas de basura se recogieron en Quito en septiembre

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (Emaseo) recogió un total de 61 183,77 toneladas de basura durante septiembre de 2026. La cifra cobra relevancia durante la temporada lluviosa, cuando la correcta disposición de la basura ayuda a reducir las obstrucciones en rejillas, sumideros y alcantarillas, además de disminuir los riesgos de acumulación de agua en las calles.

Las alcantarillas y sumideros permiten la correcta evacuación de agua durante las lluvias, sin embargo el taponamiento de estas trae consecuencias como las vistas en las últimas granizadas y aguaceros registrados en la capital.

Cerca de 60 000 toneladas de basura generó la ciudad

Durante septiembre, Emaseo alcanzó una recolección del 99,80% de sus rutas, y fue en la parte urbana donde más residuos se recogieron.

Emaseo EP: 58 789,18 toneladas

58 789,18 toneladas Parroquias descentralizadas: 2 340,74 toneladas

2 340,74 toneladas Residuos industriales no peligrosos: 53,85 toneladas

53,85 toneladas Total: 61 183,77 toneladas

La basura puede aumentar los riesgos durante las lluvias

Durante la temporada lluviosa, los residuos abandonados en calles y espacios públicos pueden desplazarse con el agua hacia las rejillas, los sumideros y las quebradas. La acumulación de desechos en estos puntos puede obstruir el drenaje y favorecer la acumulación de agua en sectores vulnerables.

Las fundas de basura fuera de los horarios de recolección, los escombros, los muebles viejos y las ramas representan un problema cuando los ciudadanos los dejan junto a las alcantarillas o en espacios abiertos.

Por ello, la prevención también depende de los hábitos cotidianos de los habitantes y del uso adecuado de los servicios municipales.

La limpieza de Quito requiere la colaboración ciudadana

Emaseo mantiene sus servicios de recolección y limpieza durante la temporada lluviosa. Sin embargo, la prevención de obstrucciones y acumulaciones de agua también depende de la colaboración de los habitantes.

La correcta disposición de los residuos ayuda a mantener las calles limpias, facilita el funcionamiento de los sistemas de drenaje y contribuye al cuidado de los espacios públicos de Quito.

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