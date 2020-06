Vecinos ayudaron a deportista de élite a recuperar la bicicleta que le robaron en Chilibulo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La semana pasada, este Diario informó sobre el asalto que sufrió el ciclista de élite venezolano Isaac Yaguaro, de 27 años, mientras se entrenaba junto a su esposa en el parque metropolitano de Chilibulo-Huayrapungo, al sur de Quito. El hecho ocurrió a las 11:30 del domingo 31 de mayo del 2020.

¿Cómo se dieron los hechos? Una mujer y un hombre, de aproximadamente 50 años, y otros tres jóvenes los atacaron de forma agresiva. Ocurrió en un camino empedrado, 50 metros más arriba de la carretera que conduce a la parroquia de Lloa.



Esas personas aparentaban ser una familia y Yaguaro no les prestó importancia. En esos momentos, él y su esposa tomaban fotografías del paisaje. “Recuerdo que la mujer llevaba sobre su pecho unos binoculares de marca Olympus. Se acercaron despacio y nos amenazaron con cuchillos y machetes. Nos arrojaron al piso, amarraron y obligaron a subir por la montaña. Caminamos cerca de dos horas mientras nos escondían y amenazaban con matarnos si hacíamos algo contra ellos”.



Los llevaron a la cima. Desde allí, los delincuentes se fueron por un camino que conduce al Hospital del Sur y los abandonaron en medio de la vegetación.



Se llevaron las bicicletas de ruta y montaña. La esposa de Yaguaro también es deportista y trabaja en un equipo colombiano. “Nos secuestraron y llevaron a la parte más alta. También se robaron nuestros celulares, poco dinero en monedas, cascos y los lentes de entrenamiento”.

Siete días después del atraco, unos moradores del barrio El Recreo (sur) localizaron una de las bicicletas robadas en la terraza de una vivienda. “Se comunicaron conmigo y me dijeron que mi bici se encontraba allí. Incluso me enviaron fotografías. También ayudó mucho la nota que se publicó en EL COMERCIO”.



Yaguaro llamó a la Policía Nacional para que le ayuden a buscar la bici en esa casa, pero los uniformados se demoraron.



Con la preocupación de que se llevaran su vehículo a otro sitio, él pidió ayuda a sus familiares y amigos, quienes lo acompañaron para vigilar en las afueras de esa vivienda, desde las 21:00.



Eran las 23:00 y el patrullero no llegaba. Esperaron una hora más y finalmente los uniformados arribaron para recuperarla. Ahora, Yaguaro busca la bicicleta montañera de su esposa.

Las personas que tenían la bici en su poder le dijeron al deportista llanero que la habían comprado a una persona que andaba por la calle. Pide a la Policía Nacional que investigue a quienes que se dedican a robar en el parque de Chilibulo, para evitar más casos a futuro. “No quiero que otras vivan lo que me ocurrió durante el atraco”.