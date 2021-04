Quito Unido desistió del pedido de remoción del Alcalde de Quito y planteará uno nuevo

El colectivo ciudadano Quito Unido desistió de su pedido de remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda. La mañana de hoy, jueves 8 de abril del 2021, Marcelo Hallo, vocero del grupo presentó el pedido formal en la Alcaldía.

Hallo señaló que tienen cuestionamientos al proceso porque no se cumplieron con los tiempos. Según el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), una vez que el pedido es entregado, la Secretaría del Cabildo debe remitirlo a la Comisión de Mesa.



Una vez que llega a esa instancia, se valida si cumple con los requisitos y, en caso de hacerlo, se abre un periodo de prueba de 10 días. Este procedimiento, según se lee en el documento presentado por Quito Unido, no se cumplió.



La denuncia de remoción fue presentada el lunes 29 de marzo. Desde entonces, la Comisión de Mesa conformada por el Alcalde, el vicealcalde Santiago Guarderas y los concejales Fernando Morales y Mónica Sandoval, no se ha reunido todavía.



El 5 de abril pasado, Yunda hizo la convocatoria para que la mesa se reúna mañana, 9 de abril. Está previsto que lean el pedido de Hallo, el Alcalde se excuse de participar y se resuelva la convocatoria a una sesión ordinaria del Concejo Metropolitano para designar a un delegado en reemplazo del burgomaestre.



Para Halllo, la demora en la convocatoria y tratamiento del pedido fue una maniobra para otorgarle al proceso un vicio de nulidad. Según Quito Unido, en caso de que Yunda fuese removido, con una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) podría ser restituido.



El próximo martes 14 de abril, Quito Unido tiene previsto presentar un nuevo pedido Esta vez solicitarán la conformación de una veeduría ciudadana por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).



El colectivo plantea la salida del burgomaestre porque argumenta que ha incurrido en dos causales de remoción. La primera es incumplimiento, sin causa justificada, de las leyes y de las resoluciones legítima­mente adoptadas por los órganos normativos.



La segunda causal es el despilfarro o malos manejos de fondos del Cabildo. Para Quito Unido, esto tiene que ver con la compra de los 100 000 test, en abril.