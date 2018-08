Sistema Integrado de Transporte funcionará hasta las 02:00 durante la Fiesta de la Luz en Quito

LEA TAMBIÉN

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Epmtpq) implementará un operativo especial de movilidad por la Fiesta de la Luz que se realizará desde este miércoles 8 de agosto del 2018 hasta el domingo 12.

En ese tiempo, el Sistema Integrado de Transporte conformado por los corredores Ecovía y Trolebús extenderá sus horarios de operación hasta las 02:00.



Esa entidad informó que también se reforzarán los horarios y la cantidad de unidades que operarán diariamente. También se aumentará el personal para atención al usuario en las principales estaciones y paradas aledañas a la zona de influencia. El objetivo es que los asistentes conozcan las rutas de transporte municipal más convenientes con dirección al Centro Histórico.



Las rutas de transporte serán las siguientes. Ecovía: esta funciona desde la Estación Río Coca hasta Guamaní. Operará con más de 80 unidades, su trayecto será normal por la avenida Pichincha (centro de Quito) y su operación, durante esos días, se extenderá hasta las 02:00. A partir de esta hora se retomará la operación habitual de velada que consiste en una unidad cada hora.



Trolebús: Operará por la avenida 10 de Agosto hasta las 18:00, hora en la que se realizará el perímetro de cierre en el Centro Histórico. Las unidades avanzarán únicamente en el norte hasta la parada El Ejido y, en el sur, hasta La Recolecta.



Durante esos días, a partir de las 02:00, se retomará la operación habitual de velada con una frecuencia de unidades de cada hora.



Los buses alimentadores trabajarán en sus horarios habituales, no extenderán su horario de atención.



La tarifa de velada del Sistema Integrado de Transporte será de USD 0,50 y se aplicará el miércoles 8 y jueves 9 de agosto a partir de las 00:00. El viernes 10, sábado 11 y domingo 12 desde las 22:00.





La EPMTPQ recomienda a la ciudadanía lo siguiente:



- No llevar objetos de valor.



- Embarcarse y desembarcarse de las unidades de manera ordenada. Procure hacerlo por el lado derecho para no obstaculizar los ingresos.



- Mantener el orden en las filas en las estaciones.



- Si acude al evento con niños, sujetarlos durante el embarque y desembarque de unidades.



- Lleve la tarifa justa para pago del servicio.



- Ceda los asientos para mujeres embarazadas, personas con niños en brazos, adultos mayores y gente con discapacidad.