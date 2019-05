Más agilidad, tecnología y seguridad piden los gremios de Quito

LEA TAMBIÉN

El alcalde electo Jorge Yunda se reunió este martes 30 de abril del 2019 con representantes de la Cámara de Industrias y Producción. Este encuentro forma parte de una agenda de diálogos entre él y diversos sectores de la sociedad, para prepararse antes de asumir el cargo oficialmente, el próximo 14 de mayo.

A algunos de estos encuentros lo ha acompañado el concejal electo por Unión Ecuatoriana, Santiago Guarderas. Para él, es importante que se expongan planes y proyectos que se puedan trabajar en forma conjunta. Valora que los distintos sectores no se queden solo en la crítica.



“Estas reuniones son muy positivas porque existe una voluntad por parte de las cámaras productivas y el Municipio de colaborar para sacar a la ciudad de Quito de la situación lamentable en la que está. Hay un deseo de los gremios de cooperar en el desarrollo”, aseguró Guarderas.



Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, recibió este martes en sus oficinas a Yunda y a Guarderas. Allí, la Cámara se enfocó en presentar temas importantes de la ciudad que contribuyan a su futuro en un marco de sostenibilidad y productividad.



Una de las propuestas que subraya Zambrano es la que busca que Quito se vuelva una ciudad inteligente, que cuente con tecnología para semaforización, peajes y trámites eficientes y rápidos.



También hicieron observaciones a la función de los concejales que es legislar y fiscalizar. Según Zambrano, las 21 comisiones que actualmente integran el Concejo “se entrometen en temas que son pura y dura administración”. Por ello, pidió que se agilicen los debates de ordenanzas, para facilitar la inversión.



El gremio considera que en el actual Concejo y en la Alcaldía se han represado ordenanzas que viabilizan altas inversiones en materia de construcción, pero que “están paradas o se han aprobado a paso de tortuga”, debido a los largos debates en el cuerpo colegiado de la ciudad.



También se abordaron puntos como las normativas sobre uso de suelo. Según Zambrano, es necesario que las industrias puedan asegurar su permanencia en donde funcionan y así seguir produciendo. Otros temas en la agenda fueron el impuesto predial y la recolección de residuos en áreas industriales y comerciales.



El 25 de abril pasado, Yunda mantuvo una reunión similar con el Directorio de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), que actualmente está presidida por Patricio Alarcón.



En la cita, la CCQ planteó tres ejes a Yunda: gobernabilidad, transparencia y administración y ejecución. El ente propone que se forme el Consejo Consultivo de Quito con tres exalcaldes, tres alcaldes de ciudades amigas de otros países, dos urbanistas, tres académicos y un representante del sector productivo.



La propuesta es que este ente se reúna semestralmente para definir objetivos y revisar si los de la reunión pasada se cumplieron. Este equipo sería un respaldo para el Concejo en la toma de decisiones.



Actualmente, en Quito ya existe un Consejo de Competitividad que, para la CCQ, debe seguir reuniéndose cada dos meses, para evaluar las propuestas de entidades públicas y privadas en cuanto a productividad y avanzar.



Otras propuestas de la CCQ son una auditoría para conocer la situación financiera del Municipio de Quito, una reestructuración, un plan de optimización de trámites y otro que fomente las alianzas público-privadas. Así, dice Alarcón, en la ciudad se podrá trabajar, a pesar de la falta de recursos estatales y el sobreendeudamiento del Municipio por el Metro de Quito.



Agrega que el sector comercial está golpeado, las ventas y el consumo no crecen, mientras Quito tiene la tasa más alta de desempleo del país.



Según el INEC, 10 de cada 100 habitantes de la capital estaban en el desempleo, en marzo pasado. En el mismo mes del 2018, eran siete de cada 100. Esto, mientras en Guayaquil, Cuenca y Machala, el indicador está entre 3,7 y 5,4.



El 24 de abril, Yunda mantuvo una reunión más bien protocolaria, con el sector turístico, según Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha. Dijo que fue un encuentro corto, en el que el Alcalde “se mostró muy abierto y enfocado en que Quito trabaje en el turismo, que es un camino para ofrecer el empleo, promocionar la ciudad y mejorarla”.



Está previsto que, tras asumir su cargo, haya nuevas reuniones. García señala que sus propuestas se enfocan en lograr que Quito no solo sea la puerta de Ecuador, sino un destino. Para ello se requiere espacios seguros y limpios, y que se realicen campañas para que sus habitantes sean buenos anfitriones.



Tres sectores



Industrias. Una ciudad inteligente y organizada, con trámites y debates en el Concejo más ágiles y efectivos.



Comercio. Atraer a la inversión externa y apostar por las alianzas público-privadas en diversas áreas.



Turismo. Convertir a Quito en un destino, que tenga espacios seguros y que genere empleo y desarrollo.