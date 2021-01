Revisión técnica se retomará el 1 de febrero en Quito, dice la AMT

La últimas solicitud en línea para la matriculación se receptó a las 23:59 del 20 de diciembre del 2020. Luego de esa fecha, las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) hicieron una evaluación sobre cómo se desarrollaron los trámites que comenzaron el 14 de septiembre.

Sebastián Lasso, director de Matriculación de la AMT, dijo que 352 000 vehículos aprobaron el proceso y 130 000 están pendientes de cumplir el trámite. Quienes no alcanzaron tendrán que cancelar un recargo de USD 25 en el 2021.



Los usuarios deben ingresar al portal web de la entidad y seguir los pasos.

Para este año, se espera que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) abran sus sistemas informáticos para dar inicio con los trámites en línea. Tentativamente, este proceso comenzará el 18 de enero.



El siguiente paso será retomar la Revisión Técnica Vehicular (RTV) a partir del lunes 1 de febrero, señaló Lasso. Este procedimiento fue suspendido el año pasado, para evitar las aglomeraciones y los contagios de covid-19. “Reabriremos los centros dedicados a esas actividades”.



A esto se suma que existe una resolución en la que el alcalde Jorge Yunda delega a la AMT una licitación para implementar nuevos centros de revisión técnica vehicular, por un periodo de 10 años.



Según Lasso, el proceso comenzará en este mes para la edificación, equipamiento y prestación de servicios.



Se prevé que la construcción empiece en enero del 2022. Los requisitos aún no están definidos. El objetivo es mejorar la calidad de atención y los mecanismos para inspeccionar a los vehículos con tecnología de punta, ya que ahora circulan autos de diferentes tipos, como eléctricos, híbridos.

Para Fabián Espinoza, ingeniero mecánico y experto en temas de revisión técnica vehicular, los procesos para las inspecciones en los automotores deben cambiar.



Eso implica no solo tomar una fotografía de los vehículos en el momento de la revisión, sino hacer evaluaciones más exhaustivas de sus piezas.



Por ejemplo, en el caso de las emisiones de gas, estas deben medirse a través de un dinamómetro de potencia y no con aceleración libre.



En lo que respecta a los buses, se debe exigir una bitácora de mantenimiento, la cual se elabora a partir de la implementación de normas técnicas que realmente verifiquen si se cumple con ese procedimiento.



“Así se demostrará que se hace un trabajo continuo, con los repuestos adecuados y con el personal técnico que corresponde”, aseguró Espinoza.



En tanto, la mañana de ayer decenas de conductores se acercaron a los centros de ma­triculación ubicados en el Bicentenario y Quitumbe para averiguar sobre los trámites que se deben efectuar este año.

“Pregunté y me dijeron que el 1 de febrero comenzará la revisión”, dijo Jaime Fraizer.



Al conductor Roque Tapia le indicaron lo mismo. Para esa fecha, él espera que le entreguen el duplicado de la matrícula de su vehículo.



Wilson Castañeda no tuvo inconvenientes para matricular, por Internet, su taxi ejecutivo, que funciona dentro de una cooperativa ubicada en la parroquia de Pomasqui. “Presentamos el permiso de operación (...) Lo justifiqué, lo revisaron y sin ningún problema me actualizaron los datos”.

Pasos por seguir

​

Web de la AMT. Ingrese a www.amt.gob.ec y diríjase la pestaña de ‘servicios’. Una vez allí, elija la opción ‘matriculación’ y ‘matriculación en línea’.



Trámites. Hay varias opciones: matriculación de vehículos exonerados, renovación del permiso de circulación y cambio de especie. Tras escoger lo que requiere, dé clic en el botón ‘continuar’.



Datos. Ingrese: placa, cédula y correo electrónico. Luego, señale la opción ‘no soy un robot’ en la página y aplaste el botón ‘continuar’.