En 55 recintos electorales de Quito se reforzarán los controles

Cierre de vías, control del cumplimiento de las medidas de bioseguridad y del buen uso del espacio público para evitar ventas ambulantes en los alrededores de los recintos electorales. Estas son tres estrategias que el Municipio de Quito llevará a cabo el domingo 7 para evitar aglomeraciones.

La Agencia Metropolitana de Tránsito determinó que de los 349 recintos electorales que hay en el Distrito, 55 son de alta afluencia y críticos, por lo tanto, habrá cierres viales.



Identificaron tres zonas donde se registrará la mayor cantidad de votantes y de autos, por lo que en esos cuadrantes se requerirá de un operativo especial.



En los sectores de la Gaspar de Villarroel, de La América y Cotocollao hay varios recintos cercanos, por lo que se peatonizarán las vías de acceso para facilidad de la gente.



Se identificaron 130 juntas de mediana afluencia, en las que, dependiendo de la hora y de la cantidad de asistentes, se podrían llegar a realizar cierres viales momentáneos.



Por esa razón, la entidad no cuenta con un número fijo de las calles que se cerrarán, ya que todo dependerá del movimiento que se registre.



En las 154 juntas restantes se registrará afluencia baja por lo que allí los agentes se dedicarán a verificar el cumplimiento de las normativas de tránsito.

Juan Manuel Aguirre, director de la AMT, indica que en los operativos participarán 2 400 funcionarios municipales y se trabajará en conjunto con el Ejército y la Policía.



A pesar de que el domingo no habrá restricción vehicular, la recomendación es que las personas asistan a votar caminando o en bicicleta. Así, se evitará congestión en las vías o multas, ya que los agentes de la AMT sancionarán a las personas que estacionen sus autos en lugares no autorizados.



Aguirre recuerda que no se puede parquear sobre veredas, aceras ni pasos cebra. Tampoco junto a bordillos amarillos ni cerca de paradas de buses. Si alguien incumple esa normativa, será sancionado con una multa de USD 40, y el retiro del auto. Y tendrá que cancelar el valor de la wincha, el costo del parqueadero, entre otros.



Según Aguirre, el horario de los cierres de las vías dependerá de la afluencia de personas. En algunas zonas se iniciará a las 00:00, en otros, a las 06:00, y se extenderán hasta las 20:00.



Para que las personas puedan conocer si hay vías cerradas en el recinto donde deben votar, y dónde se puede estacionar, la AMT firmó un convenio con la plataforma Waze.



Así, ingresando a esa App la ciudadanía podrá informarse sobre los detalles respecto a la movilidad y podrá elegir la mejor ruta, de manera gratuita.



Como parte de este convenio, que según Aguirre no le cuesta al Municipio, la AMT ha entregado más de 300 mapas de la capital para que la App se actualice y brinde el servicio en tiempo real. Asimismo, mediante la página www.amt.gob.ec, la gente puede tener acceso a los mapas de los recintos de mayor afluencia, para identificar las vías con restricción y rutas alternas.

El secretario de Seguridad, Cesar Díaz, asegura que alrededor de 1,9 millones de personas acudirán a votar, y 5 000 servidores municipales se ubicarán en los exteriores de los recintos electorales.



Se monitoreará con drones los posibles conflictos que pudieran presentarse, y se pondrá especial énfasis en el control del expendio y consumo de bebidas alcohólicas, ya que en el país regirá la Ley Seca.



Gabriela Obando, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), indica que la entidad controlará con sanciones y procedimientos administrativos el buen uso del espacio público, uso correcto de mascarilla, distanciamiento y cumplimiento del permiso de funcionamiento.



Recuerda que la multa por no usar tapabocas es de USD 100, por venta informal USD 200. La sanción por mala utilización de la licencia, dependiendo de la categoría de actividad económica, puede oscilar entre USD 400 a 6 000.



La institución lleva a cabo una campaña de empoderamiento ciudadano para que los vecinos se comprometan a cuidar su acera y evitar que los informales se tomen el espacio público.



Según las autoridades, estas medidas fueron adoptadas tras analizar los reportes de la Secretaría de Salud sobre la evolución del virus en la capital.



La secretaria Ximena Abarca indicó que las cifras evidencian que el número de infectados ha aumentado la última semana, con 4 008 nuevos casos. La semana anterior a esa se contabilizaron 3001 casos, y una semana antes 3 196. Por esa razón, la entidad realizará una jornada de promoción de la salud en los recintos.