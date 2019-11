Movilidad, prioridad del presupuesto 2020

LEA TAMBIÉN

Movilidad, Seguridad y Educación y Deportes son los tres sectores que más aumentaron su presupuesto para el 2020, en comparación con lo que recibieron este año.

En la Proforma, que está siendo analizada por el Concejo y que está sujeta a variaciones, se especificó que el presupuesto del Municipio de Quito será de USD 1 046,5 millones, incluido el monto destinado exclusivamente al Metro.



Sin ese valor (que representa el 31% de la asignación), quedan USD 729 millones. Esa cantidad se repartirá entre 16 sec­tores que son los encargados de administrar los recursos en todas las áreas de la ciudad.



El presupuesto para el próximo año tiene un ligero incremento en relación con los últimos tres años. En el 2016 estaba por encima de los USD 859 millones, en el 2017 fue de 715 millones y en el 2018, de 668 millones. En el 2020, la rama de movilidad será la que más asignación reciba: USD 177 millones sin contar con el Metro.



Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión de Presupuesto, indica que eso se debe a la necesidad de construir varias obras para que el Metro entre en funcionamiento.



Según el Municipio, los trenes empezarán a operar en octubre del 2020, antes de lo cual es preciso realizar pruebas y campañas de educación.

Se debe llevar a cabo lo que se conoce como ‘marcha blanca’, es decir la puesta en mo­vimiento del sistema sin pasajeros hasta que esté en perfecto funcionamiento. Son verificaciones que conllevan costos de operación y que, al efectuarse con el tren vacío, no cuentan con la recaudación de un pasaje.



Esa operación, dice Del Pozo, tiene un valor que no había estado estipulado en el contrato y por lo tanto hay que cubrir. Son USD 16 millones. Además, más de USD 3 millones se asignarán al área de Comunicación, para que la ciudadanía conozca cómo adaptarse al sistema y para la cultura Metro.



Según el concejal, las obras complementarias alcanzarían aproximadamente USD 100 millones. Entre ellas está la reestructuración de rutas y frecuencias, para que los buses puedan adaptarse a la nueva configuración de este sistema integrado de movilidad. Para eso se necesitan intervenciones en las calzadas a lo largo y ancho de la ciudad, eso involucra cambios y reformas viales, intercambiadores y más.



La Epmmop, por ejemplo, recibirá USD 85,8 millones para el fortalecimiento del control de tránsito, mejoramiento del servicio de transporte público, promoción de modos de transporte no motorizado, entre otros.



Guillermo Abad, secretario de Movilidad, indica que el trabajo para la rama que dirige es amplio. Se necesita principalmente potencializar el transporte público tanto municipal como convencional, y no descarta tener operaciones conjuntas con empresas internacionales. Todo debe girar alrededor del Metro, que es la columna vertebral del sistema.

Asegura que hoy le hará llegar al Alcalde el proyecto de ajuste tarifario, para que sea revisado y pasado de inmediato a la Comisión de Movilidad y pueda ser sometido al Concejo. “La semana pasada estuvieron aquí los organismos multilaterales, y dijeron que se necesita la tarifa definida para poder contratar al operador”.



El segundo sector que recibirá mayor presupuesto es la administración general, ya que desde el 2020 se empezará a pagar la deuda del Metro, y se deberán desembolsar USD 45 millones por ese concepto.



Otra de las áreas con una importante variación este año es Educación y Deportes. De los USD 34 millones asignados a esta rama, USD 15,6 millones se destinarán al proyecto Quito a la Cancha, que planea una intervención en los barrios, mejoramiento de la infraestructura deportiva, capacitaciones en temas de salud, de seguridad, de buena vecindad, entre otros aspectos. Según el alcalde Jorge Yunda, el objetivo es cohesionar y dinamizar la acción entre los moradores y se trabajará en temas sociales, culturales y deportivos.



La Proforma del 2020 no presenta mayores cambios en relación con la de este año. Édgar Lacayo, director financiero del Municipio, indica que para la asignación se tomaron en cuenta criterios técnicos y se analizó cada sector.



El concejal Bernardo Abad, presidente de la Comisión de Seguridad, aseveró que la difícil situación por la que atraviesa el país de manera general, y el endeudamiento del Municipio para construir el Metro, impiden que el año entrante se empiecen grandes obras.

El sector que preside recibirá USD 7,1 millones. “Queremos aumentar la nómina de agentes metropolitanos, entre 100 y 150. En el momento hay 1 400 uniformados que se encargan de controlar el buen uso del espacio púbico”.



La Proforma contempla además destinar casi USD 10 millones para la conservación de edificaciones patrimoniales, y 13 millones a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento.



Agua de Quito indicó que la asignación presupuestaria transferida por el Municipio corresponde entre el 8% y 9% del presupuesto operativo de la empresa y será utilizada especialmente para financiar y sustentar el proyecto de descontaminación de ríos Vindobona, y para la rehabilitación y renovación de infraestructura de agua potable en la urbe y en sus parroquias rurales.