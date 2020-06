Ministro de Salud pide a quiteños con dificultad al respirar acudir a centros de salud; las camas UCI están ocupadas

LEA TAMBIÉN

“A toda la comunidad quiteña yo le pido que si se siente mal, si tiene dificultad al respirar, si ha empezado con una tos, si tiene fiebre, no se quede en casa, tiene que ir al centro de salud más cercano, al del barrio. Ahí les vamos a atender. Eso es lo que se llama la vigilancia activa”, dijo el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, este lunes 29 de junio del 2020, en rueda de prensa virtual, tras una reunión con el alcalde de Quito, Jorge Yunda, para evaluar el impacto del covid-19 en la capital de Ecuador.

El titular de la Cartera de Salud enfatizó en la importancia que tiene el nivel primario de salud para la atención de posibles casos en la ciudad de Quito, en donde autoridades municipales y nacionales analizan medidas para detener el aumento de casos positivos a covid-19.



Zevallos señaló que “quizá no haya un número de unidades de cuidados intensivos (UCI) porque eso requiere una infraestructura mayor. Sin embargo hemos adecuado áreas de emergencias en diferentes hospitales, alas completas de hospitalización para recibir a esos pacientes. No hay ningún paciente, no debe haber ni un paciente que se quede sin atención”.





Déficit de emergenciólogos y terapistas intensivos



“Si bien es cierto en este momento en el Bicentenario solamente hay 20 camas que están siendo utilizadas, el Ministerio de Salud ha trabajado con el Municipio (de Quito) para capacitar a que más médicos puedan trabajar ahí”, señaló Zevallos.



El Ministro señaló: “Hay un déficit enorme de personal como por ejemplo los emergenciólogos o terapistas intensivos; sin embargo, en el Hospital Pablo Arturo Suárez hemos preparado a personas que están como médicos internistas, médicos familiares, etc., para que atienden a ese tipo de pacientes, y esa es una señal de articulación entre el Municipio y el Ministerio de Salud”.



El alcalde de Quito, Jorge Yunda, precisó que el hospital temporal adecuado en el Parque Bicentenario “es un centro para pacientes que tienen sintomatología moderada, que necesitan oxígeno”, por el covid-19. El Burgomaestre señaló que allí no hay camas de UCI.



El Ministro, por otro lado, dijo que “tenemos un número adecuado de ventiladores distribuidos en todos los hospitales”. Y reiteró: “Usted quiteño, que me está escuchando, vaya, diríjase; si tiene fiebre, tos. Si piensa simplemente que está con coronavirus haga la llamada al 171 y busque atención. Es oportuno que busque atención médica”.



Zevallos reveló que en Quito hay 50 pacientes que esperan para ser transferidos a UCI. “No es que están siendo desatendidos sino que están ocupando áreas adaptadas para el efecto. Las camas en UCI no pueden ser construidas de un momento a otro, ningún paciente que necesite ventilador o está con insuficiencia está siendo desatendido”.



De 107 camas de UCI en marzo-abril se pasó a 255 en junio en Quito, dijo Zevallos, de las cuales todas están ocupadas, al igual que las camas de hospitalización. “Una cama representa no solo la cama sino también todo el talento humano”.



“Estamos con camas llenas tanto en hospitalización como en UCI pero nadie está siendo desatendido y lamento escuchar a personas que han asistido y no han sido atendidas, eso no puede pasar, eso no va a pasar”, dijo el Ministro.