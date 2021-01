Dos modelos de operación discute el Concejo para el Metro de Quito

Contra el tiempo, el Municipio intenta definir el modelo de contratación para la operación del Metro. Ayer 5 de enero del 2021, el Concejo Metropolitano aprobó una resolución para conocer el tema en una sesión extraordinaria que se realizará mañana.

Hay dos propuestas en discusión según Édison Yánez, gerente de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito. Una es una alianza estratégica con una empresa pública o privada internacional. La otra es la contratación por servicios.



La empresa municipal solo ha trabajado en la primera propuesta. Yánez señaló que ese tipo de contrato es el que históricamente se ha sugerido en las consultorías pagadas con fondos de los organismos multilaterales.



La alianza estratégica implica que el Metro de Quito comparta los riesgos con un operador internacional. Para esto, la empresa ha trabajado en una propuesta que le permitiría al Directorio definir el tiempo y la remuneración del acuerdo.



El contrato de servicios significa que el Municipio debe pagar a la empresa por la operación. Esto, según Yánez, significaría un presupuesto anual de USD 45 millones.

La decisión está en manos del Directorio. En él participan el Alcalde o su delegado, el Secretario de Planificación del Cabildo, el Secretario de Movilidad y los concejales Bernardo Abad y Gissela Chalá.



Aunque aún no se ha definido el tipo de contratación existen 10 empresas de España, Francia, Argentina, Chile, Brasil, entre otros países, que ya han presentado su interés de operar el Metro.



El edil Bernardo Abad señaló que es importante que esa forma de contratación se defina durante este mes. Eso si se quiere llegar con un operador para la finalización de la obra que será a finales de marzo próximo.



Indicó que, aunque apoyaría cualquiera de las dos opciones, tiene más inclinación por la alianza estratégica porque es una opción que ha sido sugerida incluso por los organismos multilaterales que financian la obra.

No obstante, hay reparos con ese modelo. El consultor independiente Juan Pablo Aguilar presentó un informe sobre la propuesta de gestión que maneja la Empresa Metro de Quito.



Entre las conclusiones de ese documento está que la alianza estratégica planteada “es, en realidad, una concesión de servicio público, pues implica delegar la gestión del mismo”.



Ese estudio se hizo con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, tanto Yánez como Abad dijeron que dicho informe es un criterio que no es vinculante ni una posición oficial del BID.



El retraso en la definición y el conocimiento de una reunión entre el alcalde Jorge Yunda, el concejal Orlando Núñez (delegado del Alcalde al Directorio) y el vicealcalde Santiago Guarderas con representantes de la empresa francesa que ha mostrado interés en la operación, originó el pedido de que Yánez comparezca ante el Concejo para tratar los avances.

Yánez aclaró que hubo dos reuniones. Una motivada por Guarderas a la que él no fue invitado. En una segunda participaron él, el Alcalde, Núñez y el Vicealcalde. Allí se entregó una oferta por parte de la firma francesa.



Prueba de que existió ese acercamiento fue que se realizó un informe sobre la propuesta para tratarse en el Directorio. Sin embargo, por pedido de la vicealcaldesa Chalá, ese punto se retiró del orden del día de la última sesión de diciembre pasado, según explicó el Gerente del Metro.



El pedido de la sesión extraordinaria lo hizo el concejal Juan Carlos Fiallo y fue aprobado con 22 votos.



La obra tiene un avance del 98% en sus 22,6 kilómetros. Cuenta con 15 estaciones y conectará Quitumbe con El Labrador en 34 minutos.



10 empresas, con los ojos en el metro

​

1.Benito RoggioTransporte S.A. (Argentina)

2. CCR Metrô Bahia S.A. (Brasil)

3. Companhia do Metrôpolitano de São Paulo (Brasil)

4. Consorcio Ferrocarril Metropoliá de Barcelona S.A. – Ayesa Ingeniería y Arquitectura S.A.U. (España)

5. Deutsche Bahn International Operations GmbH (Alemania)

6. Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. (Chile)

7.Entidad Pública Empresarial RENFE – Operadora (España)

8. Hitachi Rail STS (Italia)

9. Metro de Lima (Perú)

10. Transdev Group (Francia)