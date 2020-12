200 000 vehículos aún deben cumplir la matrículación en línea en Quito

A las 23:59 del domingo 20 de diciembre, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recibirá la última solicitud para matriculación vehicular. Quienes no alcancen tendrán un recargo de USD 25, en el 2021.

La AMT ha matriculado 250 000 vehículos. De ese total, 80 000 usuarios lograron realizar el proceso hasta marzo pasado, antes del inicio de la emergencia sanitaria por el covid-19.



El resto de personas lo hizo desde el 14 de septiembre. En esa fecha, después de que el Municipio lograra la aprobación de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), se habilitó el proceso digital en la página web www.amt.gob.ec.



Sebastián Lasso, director de Matriculación de la AMT, señala que aún restan 200 000 automotores por cumplir con el trámite. El funcionario dice que no hay un cálculo de cuántos no se matricularían.



Sin embargo, el año pasado 30 000 vehículos no cumplieron con el proceso. “Esperamos que este 2020 la cantidad sea mayor, por la pandemia”.



Entre los usuarios ha existido confusión. Stefany Páez no ha logrado hasta el momento obtener su documento de circulación. Un mes atrás recibió un correo de la AMT, en el que le indicaban que no había cancelado el impuesto al rodaje.



“Seguí los pasos que indicaba la página web. Ahora me entero de que debo llenar nuevamente el formulario de la AMT para que validen que ya cumplí con ese pago pendiente”, cuenta. Espera culminar el trámite hasta

la próxima semana.

Lasso comenta que hay 4 700 solicitudes en proceso en la AMT. En promedio, el permiso de circulación llega después de 48 o 72 horas de haber enviado la petición. La AMT emprendió tres acciones para agilizar el proceso. Para evitar casos como el de Páez, desde hace una semana, la misma página de la autoridad de tránsito muestra los requisitos incumplidos.



Según la entidad, así se evita que se envíe un formulario que no cumpla todos los requerimientos. Otra acción fue la de aumentar el personal para tramitar las solicitudes. De 22 pasaron a 87 trabajadores.



Una tercera medida fue ampliar los horarios de atención en los centros de Quitumbe y Bicentenario.



Mientras tanto, la gente intenta cumplir con otro tipo de trámites de manera presencial. Ayer (11 de diciembre del 2020) en la mañana hubo un número importante de usuarios en el Bicentenario. Varios se quejaron porque no podían obtener un turno para su gestión.



Joseth Suárez acudió en busca de una solución para la falta de turnos para el traspaso de dominio de su vehículo. “He intentado sacar un turno desde hace 15 días. Es un trámite necesario para la matrícula”, reclamó.



El trámite de matriculación se retomará en el 2021. La AMT esperará la disposición de la ANT sobre una fecha específica. Sin embargo, en febrero del 2021 debe retomarse la Revisión Técnica Vehicular (RTV).



Lasso indica que la AMT, por delegación de la Alcaldía, se encargará del proceso de contratación de un nuevo prestador del servicio. Se analiza el lanzamiento de un concurso para una adjudicación provisional.



El contrato sería por 12 meses, mientras la entidad lleva adelante un trámite definitivo que otorgará la construcción, equipamiento y prestación del servicio por 10 años a un nuevo operador de la RTV.