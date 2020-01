Apertura de la plataforma en línea para proceso de matriculación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para este lunes 13 de enero del 2020 está previsto que el Servicio de Rentas Internas (SRI) habilite su plataforma en línea para que los propietarios de automotores conozcan el valor que deberán pagar para la matrícula vehicular del 2020.

En el portal de esa entidad, los usuarios también podrán visualizar los valores pendientes, por matrículas de años anteriores, que no han sido cancelados.



En el lado izquierdo de la web se debe buscar la opción “Vehículos”. Así se desplegará un menú en el que deberá buscar el link bajo el título “Valores a pagar por placa, RAMV, CPN o chasis”.



Luego de seleccionar esa opción, el sistema le permitirá, en la parte derecha de la pantalla, ingresar el número de identificación de la placa. La página le indicará los valores que debe cancelar antes de sacar turno para la revisión.



Según datos de la AMT, el número de vehículos matriculados en el 2019 fue de 465 908 automotores.



La matriculación vehicular en la capital se desarrolla con base en el último dígito de la placa. Este proceso se conoce como calendarización, que se iniciará en febrero con el dígito 1 y culminará en noviembre con el dígito 0.



Quienes no cumplieron con este trámite obligatorio durante el 2019 deberán cancelar las siguientes multas: calendarización USD 25; no pagar la matrícula USD 25 y no asistir a la convocatoria de Revisión Técnica Vehicular USD 50. Así, la multa máxima es 100 dólares.



Desde el jueves 16 de enero se iniciará el proceso de matriculación vehicular 2020. Los usuarios podrán agendar su cita previa en la página web.



¡Buenas noches!



A partir del jueves 16 de enero de 2020, se habilitará la página web de la @AMTQuito, en donde podrá generar su cita previa para los Centros de Revisión Técnica Vehicular y Matriculación. pic.twitter.com/w0r5VTbgDK — AMT Quito (@AMTQuito) January 11, 2020

Desde allí se puede seleccionar el centro y horario de su preferencia, que atenderán desde febrero, según la calendarización. Con la cita impresa deberán presentarse 15 minutos antes.



Desde ese día podrán cumplir el proceso los rezagados del 2019.



Si alguien tiene dudas o busca aportar con sugerencias, puede comunicarse en los canales de información oficiales: línea telefónica 1800-AMT-AMT, Twitter @AMTQuito y la cuenta de Facebook la Agencia Metropolitana de Tránsito Quito.