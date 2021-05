El levantamiento de cadáveres covid-19 aumentó casi al doble en Quito en los últimos dos meses

En marzo del 2021 se levantaron 38 cuerpos de personas fallecidas en las vías, sitios públicos y domicilios de Quito a causa del covid-19, pero esa cifra se incrementó a 71 en abril. Y en lo que va de mayo, es decir hasta este martes 4, se han levantado siete cuerpos por esa misma causa.

En estas labores ha intervenido la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs - EP), cuando los decesos no se presentan en los hospitales públicos y privados de la capital. Su labor es aplicar los protocolos establecidos para el levantamiento de estos cuerpos y realizar la desinfección adecuada en los sitios donde se reportan las muertes.



José Guevara, coordinador de esta tarea de la Emgirs, reiteró sobre un aumento en la demanda de levantamiento de fallecidos por coronavirus en el último mes. En un día del mes pasado, indicó, se levantaron hasta seis cuerpos en diferentes zonas de la ciudad.



Guevara contó que las cifras actuales están a punto de igualar a las registradas durante julio y agosto del año pasado, cuando se reportaron los picos más altos de levantamiento de cuerpos en la ciudad por el virus.



En julio del 2020 fueron 129 cuerpos y en agosto de ese mismo año, la Emgirs actuó en 122 procesos. En esos meses se contaron hasta 11 levantamientos de cuerpos cada día.

En septiembre pasado la cifra se redujo a 29 y se mantuvo en ese promedio hasta diciembre. Ya en enero aumentaron nuevamente los casos con 35 en todo el mes, y en febrero fueron 19.



Lo más alarmante, según los reportes de la Emgirs, es que la cantidad de muertes que se han observado en el último mes han sido de pacientes jóvenes y hasta de una misma familia.



En abril se levantaron los cuerpos de dos menores de edad de 14 y 15 años, dijo Guevara, algo que no ocurrió en todo el 2020 cuando la mayoría de fallecidos superan los 65 años.



Sobre las muertes de una misma familia la Emgirs también ha reportado novedades en abril. En una ocasión tuvieron que regresar a una misma vivienda en donde ya retiraron un cuerpo, para levantar otro, después de 15 días. “De una familia de cuatro integrantes, tres de ellos han fallecido”.



La Emgirs realiza el levantamiento de cadáveres en domicilios, espacios públicos y hasta en asilos. Estos procedimientos han sido recurrentes principalmente en sectores como Guamaní, Chillogallo, Carcelén y Carapungo.



Para cubrir la demanda actual, la Emgirs ha activado un segundo equipo que se desplaza a los sitios en donde se requiere su intervención. Una de esas brigadas está activa las 24 horas del día y los siete días de la semana, y la conforman siete personas. En el último mes y cuando la demanda lo requiere, se activa otro equipo para que la espera desde que se reporta el fallecimiento no supere las tres horas.



En mayo del 2020, el Municipio de Quito se abasteció de cinco contenedores refrigerados para que hiciera las veces de Centro de Acopio temporal para el almacenamiento de cadáveres por covid-19 si es que la cantidad de fallecidos supera la capacidad de servicios exequiales de la capital.



Este centro de acopio se adecuó en el Parque Bicentenario, en el norte de la capital, y hasta el momento aún no ha recibido cuerpos por esta causa. Ese espacio, explicó Guevara, se activará en otro escenario cuando la capacidad funeraria de la ciudad colapse. Algo que hasta el momento aún no ha ocurrido.



En ese sitio ya están tres contenedores totalmente equipados para acoger de forma temporal a 36 cuerpos, cada uno.