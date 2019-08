Quito, Guayaquil y Manta son las ciudades con más solicitudes de visa de ciudadanos de Venezuela

LEA TAMBIÉN

Seis de cada 10 venezolanos residentes en Ecuador solicitaron una visa temporal o permanente en Quito, Guayaquil y Manta.

De acuerdo con datos de la Cancillería, entre enero del 2012 y junio de este año la institución recibió 168 127 solicitudes de visas. De ellas, 55 336 se solicitaron en la sede en Quito, 34 256 en Guayaquil y 10 616 en Manta.



Sin embargo, apenas 107 056 visados temporales o permanentes han sido concedidos. Se estima que alrededor de 329 242 venezolanos habitan en el país, pues entre el 2014 y julio pasado no se reportó su salida por los pasos regulares.



Este año, los venezolanos pasaron a liderar la lista de ciudadanos extranjeros visados. Desplazaron a un segundo lugar a los colombianos (89 628).



La alta presencia de ciudadanos de Venezuela en las tres urbes ecuatorianas se muestra en sus calles, en los cascos comerciales. El parque La Carolina, en Quito, es escenario los fines de semana de partidos de béisbol.

En Guayaquil, en cambio, hay barrios como Sauces en los que la presencia masiva de venezolanos es notoria. Banderas físicas o pintadas en las paredes de negocios han ganado terreno sobre la avenida Gabriel Roldós Garcés. En Manta es común verlos en las zonas de entretenimiento a pocas cuadras del malecón escénico



María Álvarez, de 35 años, llegó el año pasado a Tumbaco, parroquia rural de Quito. Julián Arízaga, de 38, lo hizo al Puerto Principal. Ambos contaron que llegaron a las ciudades principales porque hay más oportunidades laborales. “Guayaquil es caliente, el clima fue un factor fundamental para decidir vivir en Guayaquil. No me ha ido mal, tengo ya mi visa que dura dos años”, afirmó el hombre que habita con su esposa y dos hijos.



Andrew Castro, de la Fundación venezolana Mueve, cree que sus compatriotas han buscado residir en sitios en los que se sienten más identificados. “En la ciudad de Guayaquil han llegado por el clima y por la cultura del guayaco. Eso también ha influido”.



En tanto, hay un aumento de ciudadanos venezolanos antes de que entre en vigencia el visado para ingresar al Ecuador desde el próximo lunes 26 de agosto del 2019.

En Guayaquil el fenómeno se evidencia en la terminal terrestre, en el norte de la ciudad. Ahí funciona un punto de atención de movilidad humana para el migrante, en el que se ha atendido a más de 7 950 personas desde mayo del año pasado. Desde ahí los niños y sus familiares son trasladados hasta el proyecto Un Techo para el Camino, de Hogar de Cristo.



Norsuris Alaña, de 44 años, llegó allí el pasado martes desde Guarico, con su hija de 16 años. En Colombia se encontró a su vecino Josué Sánchez, de 28 años, quien decidió dejar Barranquilla tras haber vivido un año allí. Convenció a su esposa e hija de 7 años para emprender la búsqueda de una vida más tranquila. “Nos apuramos en llegar a Guayaquil antes de que nos pidan visa (…), mi vecino José no podía vivir ya en Colombia porque no hay trabajo”, contó Norsuris.



Frente a la terminal está un intercambiador vial. Bajo esa infraestructura duermen en carpas, colchonetas o cobijas un grupo de 100 venezolanos, entre niños, jóvenes y adultos.



Ahí habitan Yardali Salas, de Yaracuy. Llegó hace una semana con su esposo e hijo. Junto a ella están también Juan Rodríguez, Luis Álvarez y Yajaira Arteaga. Todos tienen menos de dos meses y no tienen aún un visado. “Confiamos en que nos ayuden a regularizarnos para un mejor futuro”, dijo Yardali, quien vende caramelos en los semáforos.



René de Sola, embajador asignado por Juan Guaidó, recordó que desde el lunes ya deben ingresar al país sus compatriotas con un visado. Para ello, ya se habilitó una página web en el consulado virtual para la emisión del documento que se hará efectivo únicamente en los consulados de Ecuador en Caracas, Bogotá o Lima.



El gobernador de Carchi, Edin Moreno, comentó que en Rumichaca habrá un plan de contingencia para atender una posible oleada de migrantes. El jueves pasado, dijo, ingresó al país un promedio de 2 000 venezolanos. La cifra aumentó a 3 000 el martes.



Mientras, con la Policía Nacional –contó- se harán controles en los 26 pasos irregulares que se han registrado en la zona fronteriza con Colombia.



Ecuador, a través del decreto 826, determinó otro visado humanitario para que se regularicen quienes ya viven en el país.



“Hay quienes entraron sin pasaporte y lo hicieron con cédula venezolana o carta andina. Hasta la presente fecha no se ha dicho nada todavía, eso está en análisis de la Cancillería”, refirió De Solá.



El embajador venezolano recordó que en este caso, el decreto 826 habla puntualmente sobre pasaporte y otros documentos, pero no se ha especificado cuáles servirán.



El canciller José Valencia explicó días atrás que a partir del 26 de octubre se iniciará el proceso de regularización para ciudadanos venezolanos que ya residen en el país y que no cuentan con documentos migratorios. Paralelamente, se efectuará el censo vía online.