Quito identifica más casos positivos de coronavirus que Guayaquil

Quito registra cuatro veces más contagiados de covid-19 que Guayaquil, pero en el distrito metropolitano se han tomado tres veces más pruebas que en el Puerto Principal, por lo que hay una mayor identificación de los casos positivos.

Los nuevos contagios diarios de covid-19 en Quito suman 5 977 en los últimos siete días, de los cuales se han presentado cuatro picos con más de 1000 casos al día.



Ayer, 28 de octubre del 2020, por ejemplo, la capital registró 1 023 nuevos contagiados con lo cual acumula un total de 52 689 positivos al virus.



El promedio de contagiados nuevos reportados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en esta última semana es de 854, el doble de la media de las dos semanas anteriores.





Hay que tomar en cuenta que el número de muestras tomadas en el Distrito Metropolitano sumaron hasta ayer: 193 079, de las cuales 27% corresponde a infectados y 17% a sospechosos. Este último grupo representa 32 748 personas en espera de resultados.



Estos datos revelan, por una parte, que el acumulado de casos va a seguir subiendo debido a la cantidad de muestras represadas de semanas anteriores, pero, por otro lado, el porcentaje de positividad al virus de las muestras tomadas está bajando.



Esta caída en el índice de positividad también se evidencia a nivel de Pichincha, que hasta el domingo pasado estuvo en 20%. Aunque, esta provincia sigue encabezando el mapa nacional con 34,7% de casos.



Muy por debajo de este porcentaje sigue Guayas con 13,2%. En esta provincia, Guayaquil a diferencia de Quito, destaca por mantener registros bajos de menos de 100 contagios diarios, desde la segunda quincena de septiembre.



En el Puerto Principal hasta ayer se reportó un total de 14 936 casos y 340 nuevos contagiados en los últimos siete días, es decir, un promedio diario de 49. Esta media es 17 veces menor a la de Quito, por lo que, según las cifras oficiales, habría una estabilidad de casos.







Esta diferencia entre estas dos ciudades, que tienen una población similar, también se evidencia en la tasa de prevalencia de casos por cada 10 000 personas: mientras Quito tiene una tasa de 189 contagiados, la de Guayaquil es de 55.



Pero aquí hay un punto importante: el número de muestras tomadas en Quito es tres veces mayor a las de Guayaquil, en donde hasta ayer sumaban 60 880, de las cuales 19% están represadas.



En consecuencia, el número de casos reportados en Guayaquil seguirá subiendo, pero en menor medida porque se hacen menos pruebas y es más lento por un mayor represamiento.

Como respuesta a la necesidad de identificar nuevos casos en el cantón, desde ayer el Municipio de Guayaquil activó brigadas médicas en seis ciudadelas del norte, donde los mapas de calor reportan un leve aumento de diagnósticos. “La procedencia de nuevos pacientes se registraba en estos sectores de clase media, al menos durante las últimas cuatro semanas”, dijo Carlos Luis Salvador, director de Salud del Municipio.



Según el informe epidemiológico semanal de la Alcaldía, la tasa de casos confirmados por PCR es de 1,05 positivos por cada 10 000 habitantes; hasta mediados de septiembre se ubicó en 0,9 por lo que se habla de un ligero aumento. Mientras que la tasa de transmisión se mantiene en 1; en el pico de la pandemia se ubicó en 4.



Por su parte, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que en este mes la tasa de reproducción del virus en la mayoría de las provincias, entre ellas Pichincha, está bajo uno, es decir, la infección se ha reducido.



Pero reconoció que en otras ocho localidades está sobre el número indicado. Estas son: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo, Esmeraldas y El Oro, de la Costa; Orellana, de la Amazonía y Bolívar, de la Sierra. Manabí está en uno.



De forma general, admitió que la situación “no está controlada sino contenida” debido al fortalecimiento de los centros de salud de primer nivel de atención y a la derivación de pacientes que lo requieren a los hospitales de forma inmediata.



Debido a dicha contención, el titular del ramo considera que las probabilidades de una segunda ola de contagios “son muy bajas”.





Menor ocupación de camas en Quito y Guayaquil



Los hospitales de la capital registran una disminución de pacientes de covid-19 en este mes. En el centinela Pablo Arturo Suárez, la ocupación de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ha bajado al 82% y en el área de hospitalización al 72%.



En el Hospital Eugenio Espejo, hasta el pasado lunes se atendían a 108 pacientes, lo cual revela que la atención bajó al 77% en este octubre al comparar con julio pasado, que registró el pico más alto con 462 contagiados atendidos.



En los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hay una reducción en la ocupación de camas de hospitalización, pero no de cuidados intensivos.



Por ejemplo, en el Hospital Carlos Andrade Marín, las 49 camas de UCI y cuidados intermedios están ocupadas, mientras que en cuidados generales la ocupación bajó a 71%.



Esta casa de salud también tiene 361 camas para hospitalización de pacientes no covid-19, en el área quirúrgica, clínica, pediátrica, neonatal, oncología, hematología, quemados, gineco-obstetricia, de las cuales están ocupadas 288 (80%). Las siete camas de UCI para estos pacientes están con enfermos.



La ocupación en el IESS Quito Sur es similar: hay 317 camas, de las cuales 252 están ocupadas. De ellas 118 son no covid-19 y están todas ocupadas.



En Guayaquil, Carlos Salvador, aclaró que, si bien algunas salas de cuidados intensivos están ocupadas en su totalidad, son áreas reducidas en comparación con la fase pico de la pandemia. “No hay un colapso de las unidades de cuidados intensivos”, recalcó.



El hospital Luis Vernaza, por ejemplo, redujo su área UCI a 14 camas que actualmente están al 100%. Pero entre marzo y abril llegó a superar las 40 camas exclusivas para estos pacientes.



El Hospital Los Ceibos del IESS supera el 90% de ocupación, pero recibe asegurados de otras provincias.