Calculadora mide el riesgo con cinco factores al que una persona se expone

La mayoría de actividades que fueron suspendidas en marzo del 2020 debido a la pandemia, poco a poco se han ido retomando. Con menos restricciones, el autocuidado es la mejor herramienta para evitar contagiarse.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Cabildo, hay cinco factores que se deben tomar en cuenta para evaluar el riesgo al que una persona se expone cuando realiza una actividad.



Estos son: el espacio en donde se encuentra, el número de personas con las que comparte, la dificultad para mantener la distancia de dos metros, el tipo de exhalación de los presentes (silencio, hablar, gritar) y el tiempo de exposición.



Francisco Pérez, director de Políticas de la Secretaría de Salud, explica que el riesgo aumenta en sitios cerrados, con poca ventilación y con mayor concentración de personas.



Por ejemplo, el estar más de una hora en un lugar cerrado, sin buena ventilación y con un número de personas que excede el aforo permitido, es una actividad de muy alto riesgo.

Escenarios como estos son los que mide la calculadora de riesgo que fue habilitada por la Secretaría de Salud para permitir la consulta de la gente.

Está disponible en www.quito.gob.ec. Hace preguntas respecto a los cinco factores que inciden en la propagación del virus. Se relacionan el espacio, la concentración de personas, el distanciamiento, el tiempo de permanencia y el tipo de exhalación.

Infografía de los factores que toma en cuenta la calculadora para medir el riesgo de contagio de covid-19. Fuente: Municipio de Quito

Es necesario responder todas las preguntas, porque no se puede establecer una cantidad fija de cuántas personas se considera una concentración alta ya que eso depende del espacio y de la posibilidad de mantener el distanciamiento.



Susana Santamaría regresó a su trabajo hace un mes. Es una de las personas que ha probado la calculadora y dice que le permite tomar precaución.



En su oficina laboran cuatro personas, por unas seis horas. No existen aglomeraciones y es posible mantener la distancia. La calculadora valoró esa actividad como de riesgo medio alto y le sugirió que realice esta actividad solo en caso de ser necesaria. También que use la mascarilla y se lave las manos de manera frecuente.



Hasta el próximo martes, el país vivirá el feriado más largo del año, por lo que entre las autoridades de salud hay preocupación por un posible aumento de casos. De acuerdo con las cifras de salud del Municipio, luego del feriado del 9 de octubre, hubo un ligero incremento en el número de contagios.

La semana entre el 19 y el 25 octubre, el promedio de casos nuevos fue de 4 000. Hasta el miércoles pasado (mitad de semana) el número de nuevos confirmados ya era de 2 500, lo que evidencia un leve incremento, dice Pérez. Hasta ayer 30 de octubre, Quito contaba con 53 812 casos.



El uso de los parques, las reuniones familiares, las salidas a comer y visitas a centros comerciales son actividades propias durante los días de asueto.



Los epidemiólogos Rodrigo Henríquez y Alberto Narváez coinciden en que en el feriado hay actividades en las que se deben extremar precauciones. Una de ellas: viajar en bus.



Narváez señala que una persona que viaje más de tres horas, aún usando mascarilla, corre un riesgo considerable. Según Henríquez, lo importante es que las ventanas estén abiertas y evitar conversaciones sin mascarilla.



Actualmente, el Municipio permite un aforo del 50% en las unidades de transporte y del 75% en las terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén.



Los expertos también se refieren a la visita a restaurantes, en donde es fundamental una buena ventilación, o la atención al aire libre. Otra opción es que los negocios cuenten con un sistema que permita el intercambio de aire.



El Cabildo dijo que está evaluando la herramienta para saber cuántas personas lo han usado; y aclaró que es un instrumento de referencia que no mide efectividad.