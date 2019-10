Ocho concejales piden al alcalde Yunda que garantice la seguridad de Quito y defienda los bienes públicos y privados

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ocho miembros del Concejo Metropolitano de Quito emitieron este martes 8 de octubre del 2019, un pronunciamiento público ante los hechos de violencia y agresión suscitados durante las manifestaciones de gremios y movimientos sociales.

Bernardo Abad, Juan Manuel Carrión, Analía Ledesma, Omar Cevallos, Luz Elena Coloma, Andrea Hidalgo, Eduardo del Pozo y Mario Granda firmaron un documento en el cual defienden el régimen democrático y condenan la violencia, la delincuencia y los actos vandálicos contra los bienes públicos y privados de la capital. Por tal motivo exigen al alcalde Jorge Yunda sumarse a esta postura y firme defensa de la democracia del Distrito Metropolitano y sus habitantes.



Los ediles piden además al Alcalde que como máxima autoridad del Distrito disponga que las dependencias municipales que manejan la seguridad coordinen con las instituciones gubernamentales nacionales y presten todo su contingente para garantizar la seguridad de los quiteños, defender los bienes públicos y privados, en particular los patrimoniales.



Los concejales exhortan a la ciudadanía de Quito a abstenerse de participar en actos de violencia y que se ejerza una cultura de paz en la capital. Apelaron al mes de la no violencia, declarado el mes pasado, para manifestarse y ejercer el derecho a la protesta de forma pacífica.



Tras el anuncio, los concejales se refirieron al tema de los pasajes y señalaron que eso será analizado mañana, miércoles 9 de octubre del 2019, pero no se tomarán definiciones pues la convocatoria solo implica el conocimiento de la resolución adoptada por la Agencia Nacional de Tránsito.



Agregaron que asistirán esta tarde, a las 15:00, a una reunión convocada por Yunda para conversar sobre la situación convulsa que se vive en la capital.