COE de Quito pide al COE Nacional postergar hasta el 1 de julio el retorno al trabajo presencial en el sector público

La autoridad de la ciudad considera que el lunes 15 de junio del 2020 es temprano aún para el retorno al trabajo presencial del sector público, en medio de la pandemia del covid-19. A través del oficio GADDMQ - SGSG - 2020 - 0178 - C, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano de Quito solicitó este viernes 12 de junio al COE Nacional que se postergue el inicio de las actividades presenciales de los funcionarios del Estado.

César Díaz, secretario de Seguridad y Gobernabilidad de la Alcaldía y presidente del COE Metropolitano, señala que la prioridad es precautelar la seguridad de los ciudadanos durante la emergencia sanitaria. Por eso, este organismo decidió exhortar a su par nacional que el ingreso de los servidores públicos se postergue al 1 de julio del 2020.





¿A qué se debe el pedido de postergación?



Según estudios que ha analizado la Secretaría de Seguridad, los contagios de coronavirus en el Distrito Metropolitano alcanzarían un promedio de 500 por día si se produce el movimiento de funcionarios, que actualmente solo laboran presencialmente en áreas esenciales (salud, seguridad, entre otras) o efectúan teletrabajo.



El COE Metropolitano revisó reportes de las agencias Metropolitana de Tránsito, Control y de la Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros sobre la situación actual, así como informes de las secretarías de Salud, Seguridad y Movilidad, y evaluaron el impacto que tendría el retorno de los funcionarios a las oficinas este lunes 15: desplazamiento, uso de servicios, atención física, etc.



Horas antes del pedido del COE, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, había anunciado en Radio Pacha que actividades no esenciales que podrían esperar y que también hay empresas e instituciones que aplican con eficacia el teletrabajo.



El Alcalde señaló que las pruebas PCR aplicadas en Quito permiten tener una mejor evaluación de la realidad sobre el covid-19 en la ciudad. Y que actualmente, en promedio, 6 de cada 100 test salen positivos. Él espera que este porcentaje se mantenga y no suba, para no colapsar el servicio de salud.



Yunda añadió que el sistema sanitario en la ciudad está “totalmente lleno”, pero que todavía no se ha desbordado y que prevén realizar acciones para tener más espacios y camas para pacientes.