¿Qué se puede consultar en la aplicación del CNE?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó su aplicación móvil hace dos años. El pasado 2 de septiembre de 2022, el CNE anunció las nuevas funciones de esta aplicación que se actualizará continuamente. La 'app' dará mayor accesibilidad a datos sobre las próximas elecciones de 2023 a los usuarios.

El lanzamiento oficial de la aplicación fue el 12 de noviembre de 2020, en ese momento tenían dos servicios, la consulta del lugar de votación y consulta si pertenecía a una junta receptora del voto. El 2 de junio de 2021 se actualizó la aplicación con el servicio para conocer el lugar para vacunarse contra el covid-19.

La aplicación ‘CNE App’ es gratuita y está disponible en las plataformas de iOS y Android. Es una herramienta de fácil navegación para que los ciudadanos puedan conocer información sobre los comicios de 2023.

Funciones de la aplicación

La primera función que tiene está App es conocer dónde deberá votar el próximo 5 de febrero de 2023 en las seccionales. En este saldrá un apartado para poner su número de cédula y conocer datos sobre el recinto electoral en el que deberá sufragar. De igual forma, se visualizará información si es miembro de mesa.

Para los ecuatorianos en el exterior también es una herramienta para conocer las 52 zonas electorales definidas por el CNE. En este apartado se podrá inscribir a esta nueva modalidad de voto telemático.

Multas

Otra de las consultas que se puede realizar es sobre las multas para personas que no votaron en las elecciones anteriores, si no fueron parte de mesa electoral y si no se capacitaron.

En este sitio aparecerá el valor a cancelar de las sanciones y tendrá que cancelar en una de las 24 Delegaciones Provinciales. Si una persona tiene multas podrá votar en las próximas elecciones.

Dentro de las nuevas funciones de esta aplicación está la consulta para saber dónde se podrán capacitar las personas que formarán parte de las juntas receptoras del voto.

En una lista de las 24 provincias se despliega el horario y lugar de cada sesión que será impartida por miembros del CNE a los ciudadanos escogidos para ser parte de las mesas electorales.

Autoridades

De igual forma, podrán conocer las dignidades que deberá escoger cada persona. Los ciudadanos deberán ingresar su número de cédula para conocer el total de candidatos que deberá escoger en las próximas elecciones.

La aplicación se irá actualizando conforme se desarrollen varios hitos del calendario electoral. Se tiene previsto que en esta herramienta se pueda conocer los candidatos que se han escogido luego de las elecciones.

