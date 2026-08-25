¿Qué hacía un pez de gran tamaño en una playa de Santa Elena?

El turismo local una playa de Santa Elena quedó sorprendido al evidenciar la presencia de un pez de gran tamaño que apareció a la orilla del mar el pasado domingo 23 de agosto de 2026. Este hecho se registró en la playa de Ayangue y quedó filmado en un video que rápidamente en redes sociales.

Pez de hasta 5 metros de largo

El Cuerpo de Bomberos de Salinas confirmó a este Diario que se trata de un picudo. En el video que circuló en redes se puede ver el momento en el que el pez se mueve, da vueltas y salpica agua mientras unas personas tratan de atraparlo.

Un pes picudo puede llegar a medir entre 2 y 5 metros de largo, y pesar unas 300 libras.

Se desonocen las causas exactas de cómo llegó la especie la orilla. Ciudadanos en redes han manifestado que había sido capturado por unos buzos, quienes creían que el animal ya no tenía vida, otros en cambio lo tribuyen a las altas temperaturas de las aguas.

La llegada de El Niño

Con El Niño en camino, la temperatura del agua en los mares ecuatorianos ya registra cambios. El agua de mar se encuentra 2,5 °C por encima de lo normal, una condición que altera el ecosistema y afecta a las especies marinas.

Cuando el océano se calienta, algunas especies buscan aguas más frescas y profundas para encontrar condiciones adecuadas. Esto puede alejarlas de sus zonas habituales y dificultar las faenas de los pescadores, que deben recorrer mayores distancias para encontrarlas.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) registró el pasado julio una temperatura de 26.4 °C frente a Santa Elena.

Las altas temperaturas no solo obliga a los peces a buscar aguas más frescas, sino que también los puede desorientar, y así llevarlos hasta las orillas de los mares.

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