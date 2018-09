Puerto Rico cuestiona a Trump por considerar 'exitosa' respuesta al huracán María

LEA TAMBIÉN

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, cuestionó este martes 11 de septiembre del 2018 a Donald Trump por afirmar que la respuesta de su gobierno al huracán Maria fue un “un increíble éxito no reconocido”, y lamentó que los habitantes de la isla carezcan “ciertos derechos inalienables de los que gozan” en Estados Unidos.

El presidente Trump había felicitado más temprano a su gobierno por su “increíble” respuesta ante la emergencia generada por el huracán María, que dejó casi 3 000 muertos en Puerto Rico.



“Creo que Puerto Rico fue increíblemente exitoso” , dijo el mandatario en la Casa Blanca durante una reunión con los equipos de emergencia de cara a la amenaza que representa el violento huracán Florence en la costa este de Estados Unidos.



“El trabajo que [la agencia federal de atención de emergencias] FEMA y las autoridades hicieron con el gobernador de Puerto Rico fue tremendo. Creo que Puerto Rico fue un increíble éxito no reconocido”, añadió.



La respuésta de Puerto Rico no se hizo esperar. “Fue el peor desastre natural de nuestra historia moderna. Nuestra infraestructura básica quedó devastada, miles de personas perdieron sus vidas y mucha otras siguen sufriendo”, afirmó Rosselló en un comunicado.



“¿Un éxito? ¿La respuesta federal en Puerto Rico según Trump fue un éxito? Si él piensa que la muerte de 3 000 personas es un éxito, que Dios nos ayude a todos”, protestó en tanto la alcaldesa de San Juan, Yulín Cruz.



Puerto Rico elevó hace dos semanas a 2 975 personas el saldo de muertos por el huracán Maria, que azotó la isla el 20 de setiembre del año pasado.



Durante los días y semanas que siguieron al huracán llovieron críticas a Trump por su inacción frente al desastre generalizado en que estaba sumida la isla, que pasó semanas sin telecomunicaciones y meses sin electricidad en grandes porciones de su territorio.



Los puertorriqueños que se salvaron del azote del huracán padecieron carencias de alimentos, medicamentos y agua potable. Enfermos y adultos mayores que dependían de respiradores o de máquinas de diálisis, por ejemplo, sufrieron las consecuencias de la falta de luz.



Asimismo, muchas rutas permanecieron cortadas y pueblos enteros quedaron aislados por meses.



“Ninguna relación entre una colonia y el gobierno federal puede ser nunca calificada como 'exitosa' porque los puertoriqueños carecen de ciertos derechos inalienables que gozan nuestros compatriotas en Estados Unidos”, dijo Rosselló en el comunicado. “La relación histórica entre Puerto Rico y Washington es injusta y antiestadounidense”, agregó.



Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos.



Trump recordó que cuando golpeó el huracán la isla “estaba en muy mal estado, estaba en bancarrota, no tenía dinero”, recordando el default declarado por Puerto Rico en 2016.



Pero Rosselló dijo que “no es momento de emitir juicios; es tiempo de hacer todos los esfuerzos para mejorar la vida de más de 3 millones de estadounidenses en Puerto Rico”.



Rosselló aseveró que “hay trabajo que necesita terminarse antes de avanzar a una nueva etapa de la recuperación” de los daños causados por el huracán.



“Aún estoy esperando la respuesta del presidente a nuestra petición de extender 100% la cobertura federal” para completar los trabajos de los programas de restauración de las viviendas de emergencia y de remoción de escombros.



Puerto Rico se encuentra ahora en el camino del huracán Isaac. “No queremos que la golpee, sería lo último que necesitamos ” , dijo Trump.