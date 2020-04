60 psicólogos brindan soporte emocional en línea, en medio del covid-19

LEA TAMBIÉN

Tras estar 30 días dentro de casa, con limitaciones para salir, es natural que las personas adviertan ciertos problemas como falta de sueño, miedo, tristeza, desesperanza y angustia. Pero si estos síntomas -que han surgido por la pandemia causada por el covid-19- no son atendidos, podrían provocar estrés postraumático.

Si bien es natural sentir preocupación y temor, por lo que se está experimentando, las personas deben estar alertas cuando tienen pensamientos negativos recurrentes, optan por aislarse, sienten que esto no va a pasar, se vuelven irritables, no logran conciliar el sueño, tienen muchas pesadillas o quieren pasar durmiendo la mayor parte del día, enfatizó Edith Delgado, secretaria de la Asociación Ecuatoriana de Psicología y Psicoterapia basada en Evidencia (Aeppbe).



En estos casos se sugiere buscar atención, porque si no se hace nada con el tiempo una persona puede desarrollar estrés postraumático o un trastorno obsesivo compulsivo que le hará tomar precauciones extremas, expresó Delgado.



Para asistir a quienes presentan algunos de estos síntomas la Aeppbe brinda soporte en línea.



Para acceder a esta ayuda, se debe ingresar al Facebook de la Aeppbe para llenar un formulario con los datos personales, detalles del caso y remitirlo a través de la plataforma Google Forms. Los datos son manejados con absoluta reserva, expresó Delgado.



Con la información recabada a través de esta herramienta se identifica el malestar psicológico de cada persona. Y tras ello, un profesional de la Aeppbe se contacta con el paciente para orientarlo y darle contención.



La Asociación cuenta a escala nacional con 60 psicólogos y psicoterapeutas capacitados para brindar ayuda emocional.



Según el caso, la persona puede requerir entre una y tres sesiones. Este servicio es gratuito. Además, la Aeppbe cuenta con el aval del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional desde mediados de marzo pasado.



Desde que se empezó a brindar este servicio hasta este 13 de abril se han recibido unos 600 formularios. La mayoría corresponden a personas entre 35 y 60 años. Pero también pueden acceder adultos mayores, jóvenes y niños.



Entre los casos que se han recibido se encuentran, por ejemplo, personas que requieren atención médica y viven solas, quienes tienen familiares en otros países, aquellos que no tienen una buena relación con su entorno y otros.