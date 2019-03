Protestas en Jujan por supuesto fraude; Delegación Electoral de Guayas no repetirá elecciones

LEA TAMBIÉN

En el cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), en Guayas, varios de sus pobladores protestan por inconformidad en los comicios para la Alcaldía. La tarde de este 25 de marzo del 2019 se obstaculizó parte de la vía Jujan-Babahoyo para pedir nuevas elecciones por supuesto fraude.

Hasta las 17:15 los manifestantes, identificados con el Partido Social Cristiano, se mostraron inconformes con el proceso. “Queremos nuevas elecciones para alcaldes”, decían los manifestantes.



La inconformidad había surgido desde la tarde del domingo. Los comicios en Jujan se suspendieron producto de varios incidentes presentados en la Unidad Educativa Teodoro Alvarado, que fue el único recinto electoral del cantón, por una presunta irregularidad.



Sin embargo, la Junta Electoral del Guayas resolvió no reanudar ni convocar a nuevas elecciones seccionales en el cantón guayasense, sino que el escrutunio de las actas se realizarán en la Delegación Provincial.



La resolución fue expuesta por Julio Candell, presidente de la Junta, alrededor de las 11:40, tras casi dos horas de deliberación.



Candell explicó que la decisión se tomó con base al informe emitido por el coordinador del recinto, el líder de zona de la delegación, el Director Provincial de la Delegación del Guayas y las autoridades militares, de conformidad de lo que dispone los artículos 11, 217 y 219 de la Constitución de la República.

El alcalde de Jujan, Nicolás Ugalde, quien es candidato para la reelección por Alianza País (AP), se congració con la resolución. Él llegó en la mañana hasta la Delegación para conocer la decisión. Indicó que no cabía que se repitieran los comicios porque los paquetes electorales no sufrieron daños.



Mientras, Alonso López, director provincial de Unidad Popular (UP), rechazó la decisión de la Junta y dijo que el proceso de escrutinio debía continuar en el recinto de Jujan y no en la Delegación, en Guayaquil.

