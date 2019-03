Gigantesca movilización en Argelia contra el presidente Buteflika

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una impresionante multitud se manifestó en el centro de Argel el viernes 15 de marzo de 2019 contra la extensión del mandato del presidente Abdelaziz Buteflika, que aplazó esta semana la elección presidencial prevista a fin de abril de 2019.

Este es el cuarto viernes consecutivo de manifestaciones masivas contra el presidente.



Era difícil establecer la cantidad aproximada de manifestantes, ya que ni las autoridades ni los manifestantes comunican cifras. La movilización parecía ser similar en cantidad de manifestantes a la del viernes pasado, estimada excepcional por la prensa y los analistas argelinos.



Como en Argel, se registró una fuerte movilización en Orán y en Constantina, según periodistas de la prensa argelina en el lugar.



En Argel, en donde la manifestación fue pacífica, hombres, mujeres y niños marcharon por las avenidas, calles y pasajes que rodean el cruce de la Grande-Poste, edificio emblemático del corazón de la capital.



El cruce de la Grande-Poste estuvo repleto de gente, así como las calles adyacentes.



Buteflika, de 82 años, disminuido por las consecuencias de un accidente cerebrovascular que sufrió en 2013 y a causa del cual sus apariciones públicas son muy escasas desde entonces, se enfrenta a una protesta masiva, nunca vista desde su elección como presidente hace 20 años.



El presidente respondió a los reclamos retirando su candidatura a un quinto mandato y suspendiendo la elección presidencial prevista para el 18 de abril hasta después de una Conferencia Nacional que debe reformar el país y elaborar una nueva Constitución.



Este anuncio prolonga de hecho su mandato, más allá del 28 de abril, cuando llegaba a su fin.



“Queríamos elecciones sin 'Butef', nos encontramos con Buteflika sin elecciones”, se podía leer en un cartel en Argel, resumiendo el sentimiento de los manifestantes desde el anuncio del presidente.



“Cuando decimos 'no a un 5º mandato', (Buteflika) nos dice 'entonces nos quedamos con el 4º'”, indicaba otro.



Enfrentamientos localizados



Las manifestaciones se desarrollaron en general sin incidentes, conforme a la consigna “pacífica” de esta protesta.



Solo cerca del centro de Argel hubo enfrentamientos localizados entre la policía y un centenar de jóvenes que lanzaron piedras contra un cordón policial que cortaba una avenida que conducía a la presidencia de la República.



Los enfrentamientos dejaron heridos, según una corresponsal de la AFP .



La policía informó por su parte de la detención de 75 personas en Argel por “hechos de violencia, robo y degradación de vehículos y de bienes públicos y privados”. Once policías resultaron levemente heridos en el momento de las detenciones.



Al término de las marchas, por la noche, decenas de personas, cargadas con bolsas de basura, limpiaron las calles.



Como en las anteriores semanas, los manifestantes portaban la bandera nacional verde y blanca, con una media luna y una estrella roja, que colgaba también de los balcones de los edificios.



'#¡Váyanse!'



Toda la semana, el poder intentó convencer, con dificultad, que aplazando la presidencial hasta el fin de una “conferencia nacional” para proponer reformas y elaborar una nueva Constitución, el presidente había respondido a los argelinos disconformes.



El martes y el miércoles estudiantes y universitarios, así como maestros y alumnos de secundaria se manifestaron para hacer saber claramente que estimaban que el mensaje de la calle no fue escuchado.



Durante toda la semana los llamados a manifestarse masivamente por cuarto viernes consecutivo fueron compartidos en las redes sociales, con palabras clave explícitas: “#partiránítodos”, “#Fuera”.



La conferencia de prensa conjunta del jueves del nuevo primer ministro Nuredin Bedui -que reemplazó el lunes al impopular Ahmed Uyahia- y del viceprimer ministro Ramtan Lamamra no convenció. En vez de sosegar a los manifestantes pareció reforzar el movimiento de protesta.



“Escuchamos el mensaje de la juventud argelina” y “las reivindicaciones de la calle” fijarán el rumbo del futuro gobierno, cuya composición será anunciada la próxima semana, aseguró Bedui.



Bedui justificó el aplazamiento de la elección presidencial y la prórroga del mandato del presidente por plazo indefinido por “la voluntad del pueblo”, una decisión considerada ilegal o inconstitucional por numerosos observadores.



“'¡Váyanse! ” tituló el viernes el periódico El Watan, que retoma una reivindicación de los manifestantes y cree que Bedui “evitó las verdaderas preguntas” durante su comparecencia ante la prensa.