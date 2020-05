Violenta protesta en Chile por falta de alimentos durante cuarentena

LEA TAMBIÉN

Pobladores de una populosa comuna en el sur de Santiago se enfrentaron este lunes 18 de mayo del 2020 con policías en protesta por la falta de alimentos y trabajo debido a la crisis provocada por el coronavirus, que mantiene en cuarentena total a la capital chilena.

Los vecinos de El Bosque, una de las comunas capitalinas más pobres, protestaron por la falta de ayuda por parte del gobierno del derechista Sebastián Piñera, que afronta en la última semana un alza de los contagios y muertes debido al coronavirus.



“No es por la cuarentena, es ayuda, alimento, eso es lo que está pidiendo la gente en estos momentos”, declaró Verónica Abarca, una vecina de El Bosque.



Los manifestantes, la mayoría cubiertos con capuchas y mascarillas, levantaron barricadas y gritaron consignas contra las autoridades. La violencia creció y se enfrentaron con piedras y palos a las fuerzas especiales de la policía, que respondió con gases lacrimógenos y carros lanza agua, constató la AFP .



Tres manifestantes fueron detenidos, según un informe preliminar de la Policía.



Desde el viernes 15 de mayo del 2020, rige una cuarentena total en todo Santiago, pero desde hace dos meses varias actividadades -especialmente el comercio, construcción y servicios- han sido afectados por las medidas impuestas para hacer frente a la epidemia.



La demanda de los vecinos llegó hasta la Municipalidad de El Bosque, que en un comunicado afirmó que la cuarentena ha impactado rapidamente “la calidad de vida de los vecinos” y denunció que el gobierno no ha entregado “medidas concretas” para los parados de hogares más pobres.



“Son esos vecinos y vecinas, que luego de más de un mes sin poder trabajar, sin haber recibido ni una medida concreta del Estado, quienes están protestando”, agregó la nota del alcade Sadi Melo.



“Yo soy peluquera canina, yo tengo una miniempresa, a mí no me dan ningún bono del gobierno. Tengo 4 hijos, a mí no me ayudan porque tengo un negocio. Mucha gente aquí es microempresaria y no la ayudan”, dijo Paola Garrido, otra vecina de la zona.



La pandemia golpeó duramente a los chilenos, principalmente de pocos recursos. Así, surgieron iniciativas como ollas comunes en zonas pobres y de clase media trabajadora, una señal de la pobreza que podría crecer hasta un 13,7% anual, según cifras de Cepal.



La protesta se produce un día después de que el presidente del país, Sebastián Piñera, anunciara que se entregarán 2,5 millones de canastas alimenticias para los más pobres.



En abril, Piñera anunció la entrega de un bono familiar para unos 4,5 millones de los pobladores más vulnerables equivalente a USD 317, pero no se ha hecho efectivo. El gobierno comenzó a entregar el mes pasado otro bono de USD 60 dólares para el 60% de las familias más pobres.

El coronavirus deja en Chile hasta este lunes más de 46 000 contagiados y 478 muertos.