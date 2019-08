2 propuestas para eliminar Cpccs se unirían

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tanto el movimiento Ahora como el Comité por la Institucionalización Democrática fueron notificados con los requisitos que deben presentar para recolectar firmas. Ambos grupos buscan la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), mediante una reforma parcial que sería ratificada en un referéndum.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó ayer que, tras la notificación sobre el dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC) a la iniciativa presentada por el Comité, “se remitió el documento con los requisitos”. Al movimiento Ahora, el CNE le solicitó los documentos el pasado 13 de agosto.



La entrega de los formularios se realiza en medio de la discusión del Pleno del CNE sobre la aprobación del nuevo reglamento que normará el proceso para las convocatorias a consulta popular. Luis Verdesoto, consejero de minoría del CNE, dijo que ese cambio es necesario, después de que en abril pasado la CC emitiera una resolución sobre el nuevo mecanismo para llamar a una consulta popular.



Verdesoto se refiere al dictamen del pasado 16 de abril del 2019, en el que se establece que un “pedido de dictamen previo y vinculante de constitucionalidad sobre convocatorias a consultas populares, procederá a realizar el control constitucional de los considerandos introductorios y las preguntas, sin requerir el respaldo de la recolección de firmas”.



Para este vocal del CNE, los formularios no pueden ser entregados hasta que se apruebe ese reglamento. Recordó que el mismo ya fue tratado en el Pleno. Pero él y Enrique Pita, vicepresidente del CNE, hicieron observaciones, por lo que debe abordarse nuevamente.



Diana Atamaint, presidenta del CNE, señaló que se debe cumplir el dictamen de la CC, por ello se procedió a notificar al movimiento Ahora y al Comité sobre los requisitos para que puedan obtener los formularios y recolectar las firmas.



Michael Aulestia, presidente de Ahora, confirmó que los requisitos están basados en el reglamento existente y no en el nuevo. También manifestó que un trámite burocrático retarda la entrega de los formularios. “Solicitan un certificado de que gozo de mis derechos políticos. Ellos lo deben emitir para después entregárselo al mismo CNE”, manifestó.



Pablo Dávila, coordinador del Comité que fue ideado por Julio César Trujillo (+) , manifestó que esta semana prevé asistir al CNE para solicitar los formularios. Ambas iniciativas requieren del 1% del padrón electoral; es decir, de 132 619 firmas.



Los dos grupos están conscientes de que el Código de la Democracia, en su artículo 192, establece que “mientras se tramite una propuesta ciudadana de reforma constitucional no podrá presentarse otra”.



Para el constitucionalista Jorge Benavides, lo que establece la norma electoral significaría que la Asamblea tramitará la iniciativa que llegue primero a su tratamiento.

“El artículo del Código de la Democracia podría interpretarse como que sería tramitada la propuesta que ingresaría primero. En la Ley de la Función Legislativa no se establece nada respecto de cómo proceder en casos de iniciativas ciudadanas que coincidan”, explicó Benavides.



Aulestia manifestó su intención de “fusionar” la propuesta de su movimiento con la del Comité por la Institucionalización. Para hacer formal esta intención, el lunes pasado enviaron una carta a Pablo Dávila, en la que le plantean su “voluntad de elaborar de forma conjunta la propuesta normativa para la reforma parcial”.



Dávila mencionó que la propuesta del Comité no solo piensa en la eliminación del Cpccs, sino también en el cambio del modelo de la Asamblea hacia la bicameralidad (una Cámara de Senadores y otra de Representantes); además de independizar a la Fiscalía General de la Función Judicial.



El Comité no se cierra a la posibilidad de unir esfuerzos. Dávila señaló que una opción es que Ahora se sume a su propuesta. Por su parte, Aulestia ha manifestado que está de acuerdo con las opciones sobre la bicameralidad y la independencia de la Fiscalía.



El movimiento Ahora definirá el inicio de la recolección de las firmas una vez que reciba una respuesta del Comité. Aulestia mencionó que se ha comunicado con Dávila, pero no se ha concretado nada todavía respecto de la propuesta.